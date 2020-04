Dólar: se recalientan los precios el mep y el contado con liqui

El dólar mayorista sumaba 11 centavos y cotizaba a $ 66,09, niveles en los que el Banco Central (BCRA) elevó la ficha por u$s 50 millones que mantiene en el MULC.

En el mercado minorista, el billete operaba sin cambios a $ 67,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El valor promedio del billete se cambiaba a $ 68,17, levemente por encima de $ 67,96 en que cerró ayer, más el 30%, lo que dejaba al dólar en un precio final de $ 88,62.

El dólar blue se mantenía por encima de la barrera de los $ 100, a $ 105.

En tanto, el dólar MEP y contado con liquidación, que ayer llegaron a saltar hasta 4,5% sobre el final de la sesión mostraban leves avances en el arranque pero luego se recalentaron los precios.

El dólar bolsa se negociaba por encima de los $ 106 mientras que el dólar para la fuga se movía por los $ 109. Así se registraban subas de hasta 3,5%

La reacción alcista es producto de la incertidumbre y descontento de los inversores. Mañana vencen bonos Globales por unos u$s 500 millones, y si bien el mercado sabía que el Gobierno no iba a pagarlos, había expectativas sobre el deposito de los intereses, algo que aparentemente, según trascendió, tampoco se hará.

En sintonía con la temporada de cosecha gruesa, en el MULC se percibía mayor participación de vendendores.

"Lo que venimos viendo estos días es que apareció algo más de liquidación de los cerealeros. Ayer se vieron unos u$s 135 millones de Ciara. Se espera que vayan vendiendo entre u$s 100 y u$s 150 millones, una oferta que, igualmente, se la va a terminar llevando el Banco Central", comentó Claudio García, de PR Corredores de Cambio.

El experto aclaró que, además de que es época de mayor liquidación, una medida del BCRA hizo que los agroexportadores volvieran al MULC: "Muchos cerealeros venían tomando cauciones muy baratas y no vendían sus dólares. Tras las medida, que limita las cuaciones a $1500 millones, es que hay más divisas en el mercado".

Hoy el Central licitará como cada martes y jueves Leliq, instrumentos que en las últimas ruedas utilizó para absorber el excedente de pesos que le puso la semana pasada presión al mercado.

Las monedas de la región se depreciaban en su totalidad y el peso argentino era el que menor caída mostraba respecto al resto, (-0,17%).