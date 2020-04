La dura crítica de Milei a la política económica de Alberto: "Está llevando a la Argentina al desastre"

Javier Milei está otra vez en el ojo de la tormenta, el lugar donde parece sentirse más cómodo y, sobretodo, donde pretende estar.

Mientras la pandemia global de coronavirus COVID-19 azota con fuerza a todos los sectores productivos, el economista liberal fustigó con fuerza las medidas impulsadas por el presidente, Alberto Fernández.

¿Qué fue lo que dijo? Básicamente, que el Presidente "está llevando a la Argentina a un desastre”. Contundente y filoso. Como siempre.

Esta no es la primera vez que Milei golpea con fuerza a la administración de Fernández. La semana pasada, el economista criticó la decisión del Gobierno de no preocuparle el gasto público y cuáles serán las consecuencias para el país.

El especialista pronosticó un panorama complicado, en el que incluso, deslizó el regreso del fantasma de la hiperinflación una vez que finalice la pandemia global.

El economista liberal analizó los motivos por los cuáles muchos comercios debieron cerrar sus puertas, e insistió, en ese escenario, con la necesidad de plantear una reforma monetaria.

“Muchos comercios cerraron sus puertas pero el Estado no frenó los impuestos”, remarcó en diálogo con MDZ Radio.

“Ellos no pueden dejar de gastar, pueden dejar en cero tus ingresos, pero ellos no pueden dejar sus privilegios de casta ni dejar de robar, por eso te exigen que pagues los impuestos. Openhaimer lo definía perfectamente: El Estado no quiere que produzcas pero quiere que pagues”, fustigó.

El verborrágico economista analizó que existen dos tipos de medios: los del mercado y los de la política.

Explicó que los medios del mercado tratan de ofrecer el mejor producto, con la mejor calidad y al mejor precio.

"¿El (medio) de la política cuál es? Robarle el fruto de su trabajo a los que generan recursos en el mercado. Si el mercado deja de funcionar bloqueando ese proceso, no hay impuestos que financien al Estado”, esgrimió.

Milei y su profecía final: "La crisis en la Argentina espera en un callejón sin salida" Javier Milei siempre consigue estar en el ojo de la tormenta. Sin embargo, en esta ocasión, el pronóstico que realizó sobre cómo finalizará la actual crisis argentina sorprendió a todos por su contundencia. En su cuenta personal de Twitter (@JMilei ), el especialista enfatizó que "la crisis la Argentina espera en un callejón sin salida".

"El Estado está haciendo cero tus ingresos. El Estado te está arruinando la vida. Producción cero contra emisión, lo que te genera en el fondo es una hiperinflación”, enfatizó.

La comparación con 2001

Milei también realizó una breve revisión histórica y comparó la situación actual con la dura crisis de 2001, luego de la que hubo una reactivación de la economía argentina.

“En aquella época las condiciones iniciales donde se dio el rebote no eran las mismas de ahora. Veníamos del 90 de acumular mucho capital físico, y la crisis del 2001/2 se da después de una corrida bancaria, que lleva en un contexto de tipo de cambio fijo la cantidad real de dinero se comprima fuertemente y al retraerse la demanda con precios rígidos a la baja genera desempleo”, evaluó.

Para Milei, “en esa época veníamos con deflación, con nada de memoria inflacionaria y ahora tenemos que nos comimos el capital, un shot de oferta negativo y, además, demanda de dinero cayendo”.

“(Esto es) un combo explosivo para que se dé el peor de los escenarios y que la Argentina termine en la peor crisis económica y social del país”, alarmó.

La demoledora explicación de Milei: por qué Argentina está entrando en "su tormenta perfecta" Javier Milei lo hizo de nuevo. Como cada vez que se lo propone, el verborrágico economista vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, a partir de una entrevista en la cuál explicó los motivos por los cuáles se está generando La Tormenta Perfecta en la Argentina y detalló el motivo que originó el derrumbe en los mercados mundiales.

Al ser consultado sobre qué espera que suceda luego de esta crisis, Milei expresó su deseo de que “una vez estallada la híper” haya quedado en manifiesto que los políticos son unos chorros. “Cuando salieron de la convertibilidad dijeron 'no bueno, vamos a tener un manejo prudente del Banco Central’”, recordó.

En ese contexto, el economista revalidó la importancia de la “convertibilidad” como plan económico, pese a los problemas posteriores que desencadenó en la economía del país.

“Fijáte que arrancaste con un peso a un dólar y hoy ya está arriba de $ 100. Fijáte que responsables son los políticos con la política monetaria, andá a saber a cuanto quedará cuando termine de estallar la hiperinflación”, advirtió.

Por último, estimó que dado este contexto, la gente finalmente “tomará consciencia de que los mayores ladrones son los políticos y que darle el instrumento monetario es una forma de permitir que te roben”.

“Creo que así pueden estar dadas las condiciones para realizar una reforma monetaria, para ir a un sistema con libertad, banca libre y sin Banco Central”, concluyó.