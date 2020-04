Coronavirus: Trump suspenderá la inmigración a EE.UU. por la pandemia

Donald Trump firmará un decreto para suspender la inmigración a los Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus.

El mandatario hizo pública la noticia a través de su cuenta de Twitter en el que confirmó que será por un período indefinido.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que firmará un decreto para suspender la inmigración a los Estados Unidos. La decisión surge en base al peligro que representa la posibilidad de contagio de coronavirus con las fronteras abiertas.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!