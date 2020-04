Petróleo: mientras se derrumba el precio mundial, buscan congelar las naftas hasta 2021 para salvar a provincias

El petróleo crudo en su variedad WTI (West Texas Intermediate) se negoció este lunes por primera vez en la historia con precios negativos: es decir, que hubo traders dispuestos a pagar para que alguien le compre el barril que se habían comprometido previamente ellos a adquirir cuando no era tan evidente el impacto de la pandemia de Covid-19 (nuevo coronavirus) en la economía mundial y la demanda de combustibles.

Las transacciones instantáneas o spot para mayo, que vencieron este lunes, llegaron a un mínimo histórico de u$s - 40,32 (en terreno negativo) en la tarde de Argentina. Estos precios no pueden ser tomados como referencia porque no reflejan contratos sino la urgencia del vencimiento de esos papeles.

Desde este martes, las pantallas mostrarán que los precios vuelven a terreno "normal" o positivo. De hecho, el precio de los contratos a futuro (junio) cerró el lunes en u$s 21,21, con una caída intradiaria de 15,26% pero no tan dramática como en el spot.

Según contaron distintas fuentes consultadas por El Cronista, la situación vista ayer en el mercado mundial no tiene ningún impacto en la Argentina, que además se referencia en el Brent, un tipo de crudo que se extrae en el Mar del Norte, de entrega inmediata y que también se negocia a futuro en Londres, Gran Bretaña.

El Brent también cayó este lunes casi un 8% diario, hasta los u$s 25,96 por barril. Pero Vaca Muerta, que tiene en sus distintos campos break even (precios de equilibrio) de entre u$s 35 y u$s 40 en los yacimientos más eficientes, no acusó impacto, ya que su producción de crudo había dejado de ser rentable al inicio de marzo, cuando el barril perforó los u$s 45.

Frente a esto y a pedido de las provincias productoras (en especial, Santa Cruz, Chubut y Neuquén), el Gobierno nacional ultima los detalles de un precio sostén o "barril criollo" en torno a los u$s 45, tal como contó El Cronista semanas atrás.

En el borrador que circuló este fin de semana, que fuentes oficiales confirmaron su veracidad pero que no será la versión final, el proyecto incluye el congelamiento de los precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil) por el resto de 2020.

En este contexto inflacionario, esta iniciativa no será avalada por las refinadoras, que pensaban en un acuerdo transitorio por apenas dos o tres meses y con revisiones a futuro.

Las refinadoras buscan pagar no más de u$s 37 por barril, ya que el último aumento de los impuestos les restó margen.

Estas plantas operan hoy a un 35% de su capacidad instalada. Una fuente del sector, que pidió anonimato, planteó: "Un precio ficticio y artificialmente alto no va a generar más inversiones".

En cambio, un "barril criollo" serviría para que se liquiden más regalías para las provincias y las ayuden a compensar la monumental baja en su recaudación.

Para el público en general, esta caída en los precios del petróleo no se sentirá en sus bolsillos, ya que las naftas no bajarán.

Vicente Impieri, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), sostuvo: "Más allá de la caída de este lunes, creemos que el impacto a la baja no va a ser inmediato en el precio del surtidor en Argentina. Hay una negociación pendiente entre las petroleras y el gobierno por un precio de barril criollo que será clave para la ecuación del negocio petrolero en el país".

"Un barril criollo a u$s 45 mientras el barril internacional ronda los u$s 26 sería inviable. El contexto inflacionario y la carga impositiva del litro de nafta no permite una baja inmediata en el precio local de los combustibles en línea con lo que pasa con el barril internacional", agregó.