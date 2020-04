Coronavirus: la mitad de los comercios deberán achicarse o cerrar si la cuarentena se extiende otro mes

Las persianas bajas de la mayoría de los locales comerciales desde el pasado 20 de marzo, son una señal inequívoca de que la actividad en la venta minorista y mayorista es una de las más golpeadas en el marco de la pandemia por coronavirus.

Los números de una encuesta realizada en más de 1000 puntos de venta en todo el país, corroboran ahora las presunciones. El 92% de los consultados asegura que sus ventas se cayeron en el último mes, en un contexto en el que 52,9% no tuvo operaciones, y el 39,1% operó parcialmente. Sólo 8% de los comercios trabajaron con normalidad.

En cuanto a la asistencia crediticia a tasas del 24% anual, apenas 21,7% pudo utilizarla, lo que reduce fuertemente su impacto en este segmento de la economía.

Pero quizá lo más preocupante sea el futuro cercano. Consultados sobre la condición que tendría la empresa en caso continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días, la mayoría declaró que sufirá importantes pérdidas pero entre ellas 33,7% indicó que deberá reducir su tamaño.

Mientras 13,4% directamente "cerrará sus puertas", en conjunto representan un 47% del universo encuestado. En este contexto apenas 14,1% estima que continuará operativa.

Con este panorama, no sorprende entonces que hayan florecido los problemas para pagar salarios, impuestos y tarifas de servicios públicos.

Casi 43% de las empresas no pagaron los salarios de marzo o lo hicieron en forma parcial, entre ellos el 28,6% abonó una parte y el 14,1% está con falta de pago. Además, el 25,4% no pagó los servicios y el 42,4% de los consultados no pudo pagar los impuestos.

Para este mes, el horizonte es aún más complejo. Apenas uno de cada cuatro comercios (24,6%) señaló que pagará los salarios en forma completa, mientras, que el 39,1% lo hará de forma parcial, y 36,2% de las firmas aseguró que no podrá pagarlos.

La encuesta se realizó entre el pasado martes 14 y este lunes 20, en la previa a que se conocieran los detalles del decreto de necesidad y urgencia 376/20, que establece nuevas medidas para ayudar a las empresas en problemas, la principal de ellas, el pago del 50% de los salarios del sector privado a cargo del Gobierno.

Pero aún con medidas de asistencia, el panorama luce desolador. Hasta el momento siete de cada diez comercios (70,7%) apunta que no recibió ninguna ayuda del Estado en material laboral. Apenas 4% hizo uso de los REPRO para el pago de salarios de marzo y 2,2%, se valió de la asignación compensatoria.

Y la alternativa de vender en forma online por vía remota, no está tan extendida como parece en las grandes ciudades. Si bien el 30,8% ya realizaba operaciones desde antes de la cuarentena, el 15% implementó esta modalidad con el instauración de las restricciones. Pero el 53,6% declaró que no realiza ventas por internet.