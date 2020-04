Kicillof: "Vamos a focalizar la cuarentena según criterio poblacional y sanitario"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró anoche que hay 58 municipios bonaerense sin casos de coronavirus y otros 25 con "uno o dos casos", por lo que, explicó, se "focalizará la cuarentena según criterio poblacional, geográfico y sanitario".



"El aislamiento tuvo efectos positivos, no se disparó la cantidad de contagiados; en algún momento los contagios empiezan a proliferar pero nos dio tiempo para las 150 obras que estamos llevando adelante para levantar un sistema de salud deteriorado y generar las camas necesarias", explicó Kicillof en declaraciones a C5N.



El mandatario provincial remarcó que los casos de Covid-19 "no aumentan exponencialmente, pero sigue avanzando".



Explicó que firmó el decreto que pondrá en marcha la posibilidad de que los municipios propongan la apertura de algunas actividades económicas en sus distritos.



"La cuarentena administrada contemplará distintas situaciones que se dan en el interior y en el Conurbano", apuntó.



Detalló que hay "58 municipios sin casos y hay otros 25 más donde hay uno o dos casos, identificados, con seguimiento monitoreado permanente".



Al respecto, Kicillof destacó que en algunos de esos municipios habrá "una modificación del régimen de aislamiento según su propia realidad".



"Se focalizará la cuarentena según criterio geográfico, poblacional, sanitario; cada intendente me puede elevar qué actividad quiere como excepciones, lo evaluaremos y lo mandaremos al gobierno nacional", precisó.





Kicillof pide a los municipios que envíen sus propuestas para relajar la cuarentena El gobierno bonaerense publicó hoy el decreto firmado por Axel Kicillof para implementar, esta semana, las 11 nuevas excepciones a la cuarentena obligatoria por la emergencia sanitaria. De esta forma, si bien muchos municipios ya lo hicieron, otros tendrán que enviar por escrito los protocolos que aplicarán, en este leve apertura del aislamiento, para garantizar el combate contra el coronavirus.

Kicillof destacó que mientras los municipios definen si desean eximir de las restricciones a alguna actividad de su distrito, su gestión "endureció la cuarentena con, por ejemplo, medidas como el uso obligatorio desde mañana del tapabocas y nariz, protocolos específicos para la tercera edad pero no como los que regirán en la Ciudad de Buenos Aires, y controles específicos en los accesos de algunos distritos".



Consultado sobre el control de precios, el gobernador bonaerense reconoció que se dan "situaciones dispares en esta situación económica sin precedentes, donde hay que implementar medidas nuevas".



"Puedo decir que, en general, ni los comerciantes ni los empresarios están especulando, aunque hay casos puntuales", afirmó.