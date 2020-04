Deuda: exit yield y pago inicial de hasta u$s 2065 millones, en la mira

El Gobierno se prepara para enfrentar desde este lunes y hasta el viernes 22 de mayo cinco semanas intensas de "pulseada permanente" -según describieron- con los acreedores privados de bonos bajo ley extranjera para reestructurar la deuda externa y aliviar el frente fiscal hasta 2023.

En el Ministerio de Economía adelantan que los próximos 35 días serán como un juego de "póquer" que "lo único seguro es que va a seguir", es decir, que la negociación se va a extender casi hasta el límite.

Pese a que la lectura de una parte del mercado sobre el discurso oficial del jueves fue que la propuesta simula un "tómelo o déjelo" y que la Argentina no se movería de su oferta inicial, la voluntad del Gobierno es evitar que la situación actual de default virtual mute a default real, lo que sí o sí lo obliga a negociar con bonistas que ya adelantaron su rechazo.

Según pudo saber El Cronista, hay diferencias en cuanto a la exit yield (tasa de descuento para salir de los bonos reestructurados; para el Gobierno debería ser de 6-7% y para los bonistas, de 12-13%), la posibilidad de que se incluya un pago inicial como "endulzante" para hacer más digerible la oferta a los privados (entre el 0,5% y el 3% del total a reestructurar, lo que arroja unos u$s 345 millones hasta u$s 2065 millones) e incluso un nuevo cupón PBI, para asociar a los acreedores al crecimiento económico futuro, como sucedió en la reestructuración de 2005.

Además, los bonistas buscarán que el Gobierno muestre "buena fe" -estar dispuesto a mejorar lo presentado el viernes- y, fundamentalmente, que se explicite un plan económico macro, en el que la Argentina deje claro cómo repagará su deuda y qué compromisos está dispuesta a asumir.

En otras palabras, el tamaño y la velocidad del ajuste fiscal junto a reformas estructurales, conceptos que para el Gobierno -al menos desde lo discursivo- siempre estuvieron fuera de toda negociación.

Sebastián Maril, CEO de Finguru, planteó: "No sabemos qué buscan los acreedores, pero sí anticipamos que buscan un 'endulzante' (efectivo) y una exit yield de al menos un 10%". Y aseveró: "Los buitres buscan mucho más que los Templeton, BlackRock o fondos similares y eso hace muy complejo al período de negociación".

Para Maril, los fondos habitualmente piden al comienzo un 0,5% del total a reestructurar, que sobre u$s 68.842 millones equivaldrían a unos u$s 345 millones, de mínima. "En este caso, al tratarse de un emisor con muchos problemas de liquidez, podrían llegar hasta el 3%, o unos u$s 2065 millones", agregó.

Con la certeza de que este miércoles 22 no se pagarán los u$s 503 millones de intereses de los bonos Global 2021, 2026 y 2046, un consultor y economista muy requerido en el mercado, que prefirió hablar en off the record, sostuvo: "Lo del viernes fue la primera versión, que el mercado interpretó como mejor que lo esperado y, al mismo tiempo, que la oferta no fue lo suficientemente atractiva como para ser aceptada".

"Hay un conflicto de expectativas. La quita de valor nominal fue más baja de lo que se esperaba y el plazo de gracia son tres años, en lugar de los cuatro que se estimaban. Y hay diferencias sobre la exit yield, porque el Gobierno calcula una de 6%, que tendría un Valor Presente Neto (VPN) de 59% y una quita de 41% en un bono a 2030. Esto hace a los ojos oficiales una buena oferta, pero esa tasa de descuento del 6% no existe para la Argentina por toda su historia y el mercado hace los cálculos con una exit yield del 12%, que arroja un VPN cercano al 36% y una quita de 64%", amplió.