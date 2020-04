Guzmán: "Buscamos no hacer ningún pago de capital al FMI en los próximos tres años"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el país "no puede pagarle al FMI en los términos estipulados" en el acuerdo rubricado en 2018 y que ahora el objetivo es llevar adelante una negociación para reprogramar los vencimientos y "no tener que realizar ningún pago de capital en los próximos tres años".

"Argentina no puede, no tiene capacidad de pagarle al FMI en los términos estipulados, de modo que nosotros estamos apuntando también a reprogramar esos pagos y no tener que realizar ningún pago de capital al FMI en los próximos tres años, entre 2021 y 2023", dijo Guzmán en una entrevista con el diario La Voz del Interior publicada hoy.

El ministro remarcó que la oferta está focalizada "en la reducción de los intereses del 62 por ciento, ya que la quita de capital es mucho menor".

Recordó que "Argentina tomó deuda con el FMI bajo la premisa de que ese acuerdo, el acuerdo stand by, iba a generar un shock de confianza, iba a reducir los costos de financiamiento del país y entonces el país iba a poder tomar prestado en los mercados para pagarle al FMI".

"Está claro que esa no fue la realidad, eso no fue lo que ocurrió, la economía entró en caída libre y eso es lo que nosotros estamos buscando resolver", subrayó.

Consultado sobre qué ocurrirá con la deuda en dólares bajo ley local, cuyo pago fue diferido hasta 2021, dijo que la meta oficial es "darle un tratamiento equitativo con respecto al que se le da a la deuda bajo ley extranjera".

Por otra parte, se refirió a las medidas para asistir a empresas en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó que "habrá una extensión del esquema de asistencia al trabajo y a la producción, reconociendo que los sectores que están enfrentando dificultades ya son más que los inicialmente afectados".

Agregó que "habrá un agrandamiento de la protección. Al mismo tiempo, también estamos trabajando en el desarrollo de mecanismos de financiación. Que el mismo Estado tenga la posibilidad de financiarse".

"Hoy, en el contexto de una fuerte crisis financiera, Argentina está en una situación de virtual default, entonces estamos trabajando fuerte para que el mercado en deuda de la propia moneda (pesos) se pueda desarrollar y Argentina cuente con esa forma de financiamiento, que es la forma sana. Los países que se endeudan en dólares tienen muchas más chances de tener problemas que aquellos que se endeudan en su propia moneda", concluyó.