Economía y política Sábado 18 de Abril de 2020

La Ciudad cerró la polémica y no habrá multas a los mayores de 70 años que circulen sin permiso

El Ministro de Salud porteño confirmó que “no habrá multas” a estas personas que no tengan el permiso para circular en las calles. "Que hay que ayudar y no punir me parece correcto y es lo que estamos tratando de hacer.