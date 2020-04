Uno por uno, todos los rubros que pueden abrir el lunes y cómo van a funcionar

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que a partir del lunes 20 de abril se reanudarán distintos rubros económicos en sitios donde no haya circulación del Covid-19. “A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral o no tuvieron casos de coronavirus, o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días”, precisó Cafiero.

En declaraciones a la TV Pública, el funcionario explicó que el Gobierno trabajó durante los últimos días en la confección de un mapa inteligente que monitorea la cantidad de casos en cada jurisdicción. Según explicó el ministro coordinador, “hay realidades distintas y las estamos atendiendo, ya que hay zonas que están muy abarrotadas, como el Conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires”. Y completó: “Es necesario tener una mirada inteligente sobre sectores y actividades que se pueden ir reanudando”.

Desde la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública se sometió a consideración de los gobernadores el nuevo listado de actividades y servicios que se presentan como denominadores comunes de los diversos pedidos realizados por las jurisdicciones locales, a fin de ser exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por decreto 297/2020. Desde el organismo encargado de la autorización informaron que dichas actividades fueron analizadas por la autoridad sanitaria nacional y, por lo tanto, consideran la viabilidad de los pedidos. Se trataría, en principio, de 10 rubros.

Con todo, la apertura para ciertas actividades será monitoreada diariamente mientras dure la pandemia y "podría ser revertida" en cualquier momento, "en función de la evolución de la situación epidemiológica".

¿Cuáles son los rubros que abren y con qué restricciones?

Los bancos, a partir del lunes, seguirán atendiendo al público en general con el sistema de turnos previos que será obligatorio. La medida no alcanza a la atención por cajas, que seguirá en su horario usual (8 a 13) y continuará limitada a la atención a jubilados y a beneficiarios de asignaciones. También se podrán retirar dólares y hacer diferentes operaciones por caja.

Los talleres mecánicos y las gomerías se sumaron a los sectores esenciales desde la semana pasada. Seguirán abiertos los negocios de cercanía en los que se vendan alimentos y provisiones de primera necesidad. También, las farmacias, las ferreterías y las veterinarias. Según se informó hoy, también se espera poder sumar a otros de salud como los dentistas y servicios de óptica. Por ahora, no podrán reabrir las puertas. Tampoco podrán hacerlo centros de estética.

Se cree que también serán contempladas las empresas de seguros y servicios de verificación de siniestros que permitan el pago de los arreglos de los automóviles y motos por accidentes sin atención al público.

Las empresas de cobro de servicios podrán operar "cumpliendo las normas que garanticen la seguridad sanitaria de sus empleados y clientes de acuerdo a un protocolo definido por el Ministerio de Salud de la Nación", según una decisión del Directorio de la autoridad monetaria. En el mismo sentido, el ENACOM también habilitará a las empresas que se desempeñan en la atención al público en empresas prestadoras de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, que presten servicios en localidades de hasta 100.000 habitantes.

El Gobierno nacional mantuvo el cierre total de la actividad todo tipo de centros comerciales. La misma suerte corren los restaurantes, que seguirán con las persianas bajas y apostando a las ventas on line y la entrega a través de delivery.