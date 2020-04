El reperfilamiento de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández, en su discurso del viernes pasado, eligió antagonizar entre la estrategia Argentina y la de otros países como Chile, EE.UU., o Brasil. Más allá de lo engañoso de compararnos con países que testean masivamente, cuando nosotros no lo hacemos, es cierto que hemos tenido cierto éxito en reducir el ritmo de contagio, demorar el avance del virus en el Conurbano Bonaerense y ganar tiempo. El problema es que el tiempo tiene un gran costo en un país en crisis sanitaria, sin ingresos y en default y por lo tanto debe ser usado productivamente.

Para entender que tanto avanzamos durante este mes, hubiese sido mejor empezar explicando que la única alternativa a una vacuna que, con alta probabilidad, nos llevará muchos meses, descubrir, probar y fabricar es alcanzar “inmunidad comunitaria”. Esto requiere que un porcentaje grande de la población (60 al 70% dicen los especialistas) haya alcanzado la inmunidad mediante el contagio y la cura. Llegado a ese punto, una persona infectada se cruzará principalmente con gente inmune hasta el momento de sanarse, y así se interrumpirá progresivamente la cadena de infección.

Sin vacuna, el único final posible requiere permitir que una masa crítica de gente se contagie, cure y quede inmune. Dada la ínfima tasa de mortalidad entre los menores de 60 años sin condiciones preexistentes (menos del 1%), lo esencial para evitar las muertes, es que la población vulnerable esté a salvo mientras esto sucede y que se regule la tasa de contagio, mediante cuarentenas parciales (o intermitentes), para que la demanda de respiradores no sobrepase la disponibilidad de los mismos. Esta es la estrategia de Israel, explicada por su Ministro de Defensa Naftali Bennett muy claramente en un video que circula en las redes. La cuarentena del último mes fue eficiente en ganar tiempo pero no sirvió de mucho si no la usamos para incrementar el número de camas de terapia intensiva, de respiradores artificiales y para instalar procedimientos para cuidar a la población vulnerable que representa la inmensa mayoría de las muertes.

La clave de la estrategia de inmunización está en, relajar parcialmente la cuarentena, aislar rápidamente a los infectados asintomáticos con testeo masivo y evitar su contacto con pacientes de riesgo. Hoy en día una parte importante del personal de los geriátricos, debe transitar en transporte público durante horas para ir a trabajar y vive en localidades donde la cuarentena no se respeta rigurosamente. El testeo recurrente y protección del personal sanitario es clave.

No existe cuarentena que elimine el 100% de los infectados y, sin vacunas a la vista, tarde o temprano, todas las estrategias terminan con un mayor o menor número de muertes en un proceso conducente a la inmunidad comunitaria. El número de muertes, como la estrategia Israeli lo demuestra con tan solo un 1% de mortalidad, depende de cuanto recaudo se ponga en proteger a la población más vulnerable y no del largo de la cuarentena absoluta.

Si solo estamos usando un porcentaje inferior al 10% de las plazas de terapia intensiva, podríamos empezar a levantar parcialmente la cuarentena concentrando todo nuestro esfuerzo económico en la población de alto riesgo, los mayores, las personas con condiciones preexistentes y los trabajadores de la salud. No se trata de elegir entre privilegiar la economía o la vida. Se trata de elegir entre gastar los esfuerzos económicos en postergar el problema o hacerse cargo de la administración de una cuarentena parcial concentrando la ayuda en los pacientes de alto riesgo.

Flexibilizar parcialmente la cuarentena, separando los jóvenes (con tasas de mortalidad inferiores al 1% para los menores de 60 años) de los mayores de 60 años(con tasas de mortalidad entre 3% y 20%) ayuda a concentrar los recursos, que no son muy limitados, en aquellos más vulnerables. Aplanar la curva más allá de lo necesario para evitar la congestión del sistema de salud disminuye los recursos disponibles para los más vulnerables porque: 1) requiere subsidiar a un conjunto joven de la población que se queda en la casa, 2) destruye a las PyMEs, principales empleadores del país y 3) anula la capacidad contributiva de la economía. La banca rota del Gobierno, no permite financiar ninguna estrategia de salud sin apelar a la emisión monetaria.

Al tener que emitir para subsidiar una cuarentena absoluta y no para comprar tests, respiradores o proveer de aislamiento razonable a la vejez, estamos eligiendo generar inflación, destruir empleo, romper la cadena de pagos solo para encontrarnos en un mes más, sin inmunidad comunitaria, con una pandemia por delante pero sin recaudación y con una altísima inflación. La emisión monetaria es la última bala que nos queda y necesitamos preguntarnos si nos la queremos gastar en postergar el problema asistiendo toda la población de bajos ingresos en una cuarentena casi total como ésta o si, en cambio, queremos enfrentar ya el problema de abrir parcialmente la cuarentena y focalizar el esfuerzo en proteger a los que tienen mayor riesgo de muerte. No hay salidas políticamente correctas de estas situaciones.