Cuarentena flexibilizada: qué operaciones sumarán los bancos desde la semana próxima

Ya lo había adelantado el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, días atrás, pero finalmente se hizo oficial el jueves por decisión del Directorio de la autoridad monetaria: los bancos seguirán abiertos la semana que viene y se habilitarán nuevas operaciones.

La atención a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales se mantendrá como desde el primer día que abrieron en plena cuarentena, solo según fecha de cobro y para aquellos que no tengan tarjeta de débito. De todas formas, cualquier persona que pertenezca a estos segmentos puede pedir un turno como el resto del público.

"Si no tiene que ir a cobrar, sacan un turno y lo atienden. Pero la gran recomendación del BCRA, del Ministerio de Salud, del Gobierno y todos en general es que si no es necesario, no circulen por la calle si son grupos de riesgo. Para cuidarse", informaron desde uno de los bancos más grandes del país.

Desde Banco Patagonia comentaron que, en los últimos días, aquellos que tenían acceso por ventanilla también aprovechaban para que los atendieran por otros asuntos relacionados a la cuenta, porque ya estaban en la sucursal y la idea del cuidado de los grupos de riesgo es que no vayan varias veces al banco.

En cuanto al público general, se agregó una opción muy requerida por los clientes: el acceso a la ventanilla para el retiro de dólares.

No obstante, hay varios cambios, restricciones y puntos a tener en cuenta.

Turnos

Sigue vigente la necesidad de un turno para la atención al público general. Lo que se eliminó es el cronograma según el último número del DNI. El pedido se hace por el sitio web o la aplicación en prácticamente todos los bancos. Una vez solicitado, la entidad chequeará si esa operación o consulta se puede resolver por los canales automáticos.

En Banco Provincia indicaron que "ya están disponibles en la web los nuevos turnos para la semana que viene" y recordaron que se otorga un turno por persona. En esa línea, detallaron: "Se dividen en tres opciones, que son atención al cliente, operaciones en dólares por caja y Provincia Microcréditos. Atención al cliente incluye cajas de seguridad, consultas de productos y servicios, inversión en plazos fijos, entre otros".

Disponibilidad

Es amplia según varios bancos; no hay días de espera. Por ejemplo, en Galicia, Santander y BBVA no tienen demoras. "No tenemos demoras para turnos. Se están asignando con normalidad y disponibilidad sin ningún inconveniente en nuestra web", dijeron desde BBVA.

Ausentismo

Parte de la gran disponibilidad que informan los bancos es porque el ausentismo se mantiene muy alto. Desde el lunes que varias entidades confirmaron que llega al 40%.

En concreto, con un cupo que en las grandes sucursales y con horario extendido podía ser de 100 personas por día, 40 se ausentaban. Algunos clientes confesaron que no precisaban hacer la operación por la que tomaron el turno sino que solo quería una constancia para poder circular y así evitar una multa.

No se puede determinar que todas las ausencias correspondieron a una "avivada" irresponsable de estos clientes, pero cuando la mayoría de la sociedad está en sus casas en pos del aislamiento social, es difícil encontrar una excusa que explique semejante nivel de ausencias.

Horario

El horario extendido terminó hoy. Como los bancos no están sobrepasados de clientes, y tienen disponibilidad casi inmediata, el horario dejará de ser de 10 a 17 y se volverá al horario tradicional de apertura, a las 10, y el habitual de cierre, a las 15.

Desde ICBC recordaron que lo que vuelve es el horario tradicional, de manera que en el interior del país, donde la rutina es otra, vuelve la operatoria a la hora original, pre cuarentena.

Ventanillas

El uso de las cajas será exclusivo para el pago a jubilados, pensionados y receptores de asignaciones sociales que no tengan tarjeta de débito y que cobren ese día. El trámite que se agregó por la ventanilla es el de retiro y depósito de dólares.

Al respecto, cabe enfatizar que no se harán operaciones en pesos para el público general. "Las operaciones en pesos por ventanilla seguirán siendo exclusivas para beneficiarios de haberes provisionales y pensiones", subrayaron desde Banco Provincia.