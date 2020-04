Coronavirus: la OMS dijo que evaluará el impacto económico de la suspensión de fondos de EE.UU.

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el congelamiento de fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la acusara de ocultar la verdadera dimensión del brote de coronavirus –que ya supera los 2.000.000 de contagios–, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus lamentó la decisión del presidente estadounidense y defendió el trabajo que realiza la institución.

“EE.UU. ha sido un amigo generoso de la OMS desde hace tiempo y esperamos que siga siéndolo”, dijo Tedros y aclaró que “la gestión de la OMS en la lucha contra la pandemia del Covid-19 será revisada por los estados miembros y los órganos independientes existentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”.

“Sin duda, se identificarán áreas de mejora y habrá lecciones que aprender”, admitió y agregó: “para nosotros ahora nuestro objetivo, mi objetivo, es detener el coronavirus y salvar vidas”.

Tedros informó que la OMS está revisando el impacto que pueda tener la suspensión de los fondos estadounidenses –que Trump fijó entre u$s 400.000.000 y u$s 50.000.000 anuales–, y adelantó que trabajará con sus socios para “llenar cualquier brecha financiera” que pueda surgir y “garantizar que nuestro trabajo no se interrumpe”.

El director dijo que, como el Covid-19 , la OMS “no distingue entre países ricos y pobres, grandes y pequeños”. En esta línea remarcó que los países deberían permanecer unidos en contra de una amenaza común y advirtió que “cuando estamos divididos, el coronavirus aprovecha las brechas entre nosotros”.

Repercusión internacional

Los líderes del mundo alertaron sobre el peligro que implica la decisión de Trump de eliminar los aportes a la OMS en plena pandemia de coronavirus. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo en un comunicado oficial: "Creo que debe apoyarse a la OMS, ya que es absolutamente esencial para que los esfuerzos de todo el mundo ganen la guerra contra la Covid-19", aunque admitió que "una vez que hayamos dado una vuelta de página a esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad, de qué manera propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis".

China reiteró su apoyo a la OMS y expresó su "seria preocupación" por la decisión del gobierno estadounidense. "Esto afectará a todos los países en el mundo, incluido Estados Unidos, y a aquellos vulnerables", manifestó un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que la OMS se necesita ahora más que nunca y destacó que "sólo uniendo fuerzas se podrá superar esta crisis que no conoce fronteras".

Un vocero de Downing Street dijo que “el coronavirus es un desafío global y es esencial que los países trabajen juntos para enfrentar esta amenaza compartida”; mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que: “Culpar no ayuda. El virus no conoce fronteras. (…). Fortalecer a la ONU, en particular a la OMS, es una mejor inversión, por ejemplo, para desarrollar y distribuir pruebas y vacunas”.

La vocera del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, dijo que el país lamenta la decisión de Washington; en tanto, la ministra de Comercio Exterior de los Países Bajos, Sigrid Kaag, afirmó: “Una vez que la pandemia está bajo control, se pueden aprender lecciones. Por ahora, hay que enfocarse en superar esta crisis”.

“Hoy más que nunca, el mundo depende del liderazgo de la OMS para dirigir la respuesta mundial a la pandemia de Covid-19”, declaró el secretario general de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, quien una semana antes había dicho que ya "habrá tiempo para pedir responsabilidades". Asimismo, otros líderes africanos salieron en defensa de la OMS, entre ellos, los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Ruanda, Paul Kagame; Namibia, Hage Geingob, y Nigeria, Muhammadu Buhari, entre otros.

El único que respaldó a Trump fue el primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien, sin embargo, aseguró que seguirá aportando fondos a la agencia de salud de la ONU.