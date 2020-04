Por el rally del dólar, el tipo de cambio real multilateral toca su mayor nivel desde 2014

En el mes, el dólar contado con liquidación sube 27% y acumula un avance de casi el 48% en lo que va del año. Dada la existencia del cepo, y la fuerte suba del CCL, la brecha cambiaria alcanzó niveles máximos de 65%, superando ampliamente el 45% que tocó en febrero.

Así, el dólar multilateral ajustado por contado con liquidación vuelve a niveles de 2011 y el bilateral con Estados Unidos toca su mayor valor en 17 años.

En dólar contado con liquidación y el dólar MEP pegaron un fuerte salto en los últimos días, haciendo que ambos superen la barrera de los $ 110. La presión compradora sobre el billete es muy fuerte debido a que el mercado se anticipa a las mayor inflación debido a la histórica emisión de pesos durante marzo.

Al analizar el nivel del tipo de cambio implícito real multilateral, se observa que este alcanza su techo desde desde 2014. Si bien dicho valor se había estabilizado desde octubre, en las últimas jornadas pegó un salto significativo de la mano de la suba del dólar.

A su vez, según datos provistos por Nery Persichini, head de estartegia de GMA Capital, el tipo de cambio contado con liquiacion bilateral con EE.UU. alcanza su mayor valor desde 2003, reflejando claramente el deterioro sufrido por el peso recientemente.

Un dólar alto que puede seguir subiendo

Si bien el valor del dólar parece alto en términos históricos, para analistas el mismo tiene sentido dado el actual contexto de cepo cambiario y de cuarentena producto de la crisis del coronavirus.

Un operador de bonos de un banco local agregó que si bien el dólar contado con liquidación subió fuertemente, no implica que no siga subiendo dada la enorme expansión monetaria que se observó recientemente.

“El mercado ve que sobran muchos pesos y faltan muchos dólares. Ese diferencial se corrige por precio vía valor del tipo de cambio. Que estemos en un contexto históricamente alto para el valor del dólar, no implica que no siga subiendo porque desde el lado monetario hay argumentos que están fogueando aún más la suba del billete. Si bien el dólar contado con liquidación luce caro en términos de TCRM, a su vez luce barato al observar la emisión monetaria que se hizo y las mayores presiones inflacionarias futuras”, alertó.

Por su parte, Diego Martinez Burzaco, economista y Jefe de Estrategia de Inversor Global ve que el valor del contado con liquidación y de la brecha cambiaria luce razonable al contexto actual.

“Tomando al dólar contado con liquidación parecería que hubo un overshooting (sobrerreacción) y en el que se está descontando todo el escenario inflacionario futuro a partir de la gran emisión monetaria que se hizo. Si bien el TCRM está elevado, utilizar al dólar contado con liquidación para valuar el TCRM no creo que sea lo ideal ya que todo el comercio exterior no se jacta de ese dólar”, dijo.

Diego Falcone, head de estrategia de Cohen señaló que desde el punto de vista del tipo de cambio real multilateral (es decir, comparado con el poder adquisitivo de nuestros socios comerciales) los $ 100 nos ubican en un nivel por encima del equilibrio de largo plazo de Argentina.

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó que el dólar sube por cuestiones especulativas y que no era un tema que le preocupaba.

Persichini sostuvo que el dólar no sube por motivos meramente especulativos y que el mismo se dispara porque en Argentina funciona como refugio y como activo de reserva de valor.

"Cuanto más acorralados estén los ahorristas e inversores, más presión veremos sobre la brecha y, eventualmente, sobre el tipo de cambio oficial. Este no parece ser un valor de dólar sostenible históricamente, pero esto no quiere decir que la corrección sea inmediata. El desajuste puede ser tan grande y extenso como lo sean las expectativas de endurecimiento cambiario (cepo más hard, corralito, etc.), de emisión futura de pesos y la incertidumbre sobre un eventual default”, explicó.

La brecha más alta desde 2014

Mientras el dólar contado con liquidación subía, el dólar oficial se mantiene con leves y contenidas subas, lo que genera que el diferencial entre ambas cotizaciones alcance el 64%, siendo este el valor más alto desde 2014, durante el cepo de la era kirchnerista.

Falcone explicó que un dólar arriba de $ 100 implica una brecha respecto del oficial de más del 50%, niveles que sólo observamos en los peores momentos de incertidumbre durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y en momento de expropiación de YPF conflicto con los holdouts.

“Creemos que el anuncio por parte del Presidente de prolongar la cuarentena hasta finales de mes se convirtió en la gota que hizo derramar el vaso. Esto es así ya que la política monetaria y fiscal argentina es una olla a presión, es decir, faltan dólares y confianza para sostener la expansión del gasto público que desea el Gobierno. La prolongación de las medidas de distanciamiento social afecta negativamente los ingresos fiscales de un gobierno que, a diferencia de otros países emergentes, no cuenta con acceso a los mercados internacionales de deuda , forzándolo a emitir sin límite”, afirmó.

Para Martínez Burzaco, el valor de la brecha es sostenible en estos niveles hasta tanto comience a levantarse la cuarentena y a verse los efectos reales sobre la economía.

“Por el momento no veo razones para que baje fuerte la brecha y que estos niveles son razonables para el contexto actual”, advirtió.

Emitir tiene consecuencias

La presión sobre el dólar financiero se da en el marco de la alta incertidumbre con respecto a la reestructuración, junto a las dudas sobre el futuro de la economía que se acrecentaron con la aparición del Covid-19 y ante un incremento en las expectativas de inflación producto, entre otros factores de la emisión monetaria recientemente.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones destacaron que las necesidades de financiamiento impulsaron la emisión monetaria.

“Desde el 6 de marzo, al 6 de abril, la base monetaria creció 40,21%. Además, junto con el desarme de Leliq hizo que se registre una fuerte caída en las tasas pasivas en pesos que hoy se ubica por debajo del 25% si tomamos como referencia la Badlar”, comentaron.

Alejandro Kowalczuk, head de Asset Management de Argenfunds considero que no se puede esperar que el resultado de una política monetaria expansiva sea el mismo en un país sin acceso al crédito internacional, al borde del default, con una inflación interanual que supera el 50% y con demanda de pesos sólo transaccional, que el que pueda tener en países que no partan de esta situación.

“Aquí es esperable que una expansión monetaria tenga efectos más rápidos en lo que respecta a depreciación de la moneda e inflación, por lo que, proyectando que la base monetaria se duplique en términos interanuales en el corto plazo, no puede sorprendernos la suba que tuvo la cotización del dólar libre en estos días”, apuntó.

Para Kowalczuk, lo que vimos en términos monetarios sirve para analizar lo que espera hacia adelante: “Creo que el ´emitir todo lo que sea necesario´ tiene en Argentina límites y los encuentra de manera muy acelerada y así como vimos la reacción en el tipo de cambio, veremos el impacto en precios”, alertó.