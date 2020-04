Boudou: "El impuesto a la fortuna es una gran medida”

Amado Boudou, ex ministro de Economía de la Nación y ex vicepresidente, aseguró que el impuesto a la fortuna “es una gran medida porque estoy convencido que el peor problema del sistema social es la mala distribución del ingreso. Permite que el sistema económico funcione mejor, que no haya burbujas especulativas”, en diálogo con FM La Patriada.



Boudou también destacó que “hay que acompañar lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández y el espacio político en este momento tan complicado”. Y subrayó que “Cristina Fernández de Kirchner fue la gran armadora de esta visión política, que fue una gran decisión”. En esta línea aseveró que la Vicepresidenta “es la responsable que en este contexto tengamos un presidente que está por encima de la situación de otros países de la región”. Y fue contundente en que se siente “representando en cada una de las cosas que hace y dice”.



Además, ratificó que la ex Presidenta “es quien más ha sido perseguida en Argentina”. En este sentido, declaró que “esta situación de la prisión domiciliaria es un lindo paliativo en este momento pero no me saca de la cabeza los juicios truchos y testigos comprados” y concluyó en que “el Lawfare no es una pavada ni un invento kirchnerista, es una herramienta de control y aleccionamiento pero con nosotros y nosotras no lo van a lograr”.