Prat Gay criticó el plan de Alberto: "En este momento hay que proteger la actividad económica"

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay rechazó la iniciativa del oficialismo de aplicar un impuesto a la riqueza, aunque admitió que "más adelante puede venir una discusión sobre la reforma tributaria y cómo distribuir mejor la renta".

"Mirando lo que hacen otros países, tan afectados como la Argentina, no hay ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos, con la caída dramática de la actividad económica", sostuvo el economista.

En ese sentido, consideró que "más adelante puede venir una discusión sobre la reforma tributaria, y sobre cómo distribuir mejor la renta, pero en este momento hay que proteger el empleo, la actividad económica y acompañar a todos los que están tratando de que no se nos caiga la economía".

A su criterio, "lo que hacen todos los países es proteger a los que están empleados y a los que dan empleo. Parece que queremos ir a contramano y volver a abrir la grieta". "El Gobierno se entusiasma demasiado con el apoyo que percibe del manejo de la cuestión y me parece que está mal puesta la energía si la pone en dividirnos, lo que hay que hacer es unirnos", evaluó Prat Gay, en declaraciones al canal TN.

Para el ex funcionario, en la emergencia "no hay que guardarse nada para tratar de rescatar, sobre todo a miles de empresas que, sin apoyo, desaparecen. Hay capital social y de trabajo que hay que proteger". "En una segunda etapa vendrá cómo ordenarnos hacia adelante, parece que estamos enfocados en la emergencia y no tanto en cómo salimos. Las consecuencias de estas medidas, cuando hay millones de argentinos que dependen del día a día y el soberano les dice 'quedate en tu casa no podés trabajar', está afectando a esa gente que está en la informalidad, que tiene ingresos muy bajos", añadió.

Según el economista, "quedó demostrado que esta estructura del Estado es tan fofa que no logra llegar a donde quiere, como lo vimos en la compra de alimentos o en demoras en el salario de emergencia".

"Están faltando marcos de discusión más amplios en lo político y en lo técnico. No puede ser que el Presidente esté escuchando solamente a los epidemiólogos, tendría que haber algo multidisciplinario para definir por dónde conviene ir aflojando", concluyó.