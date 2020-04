Coronavirus: OMS pronostica que no desaparecerá y es más letal que gripe A

Mientras se aguarda la hoja de ruta que publicará hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS ) con recomendaciones específicas y rigurosas sobre cómo ir relajando las medidas de aislamiento a medida que cedan los casos de coronavirus en cada país, la agencia confirmó que el Covid-19 es 10 veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A H1N1 surgida en marzo de 2009 en México.

"Sabemos que la COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009", confirmó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un dato que hacía días se rumoreaba.

Europapress

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer un convenio con clínicas privadas para que desde el 23 de abril y por 30 días, 146 hospitales reciban a pacientes del sector público y los atiendan gratuitamente, para lo cual liberarán el 50% de sus camas, y así contribuir a los cuidados sanitarios de los enfermos de coronavirus.

La vacuna BCG no sirve para el coronavirus

La OMS también desmitificó que la vacuna bacilo de Calmette-Guérin (BCG), utilizada principalmente contra la tuberculosis, proteja del contagio del coronavirus, dijo que no hay evidencia alguna de esa posibilidad y por eso no recomienda aplicarla para prevenir el Covid-19.

"Existe evidencia experimental de estudios tanto en animales como en humanos de que la vacuna BCG tiene efectos no específicos en el sistema inmunológico. Estos efectos no han sido bien caracterizados y su pertinencia clínica sigue siendo desconocida", declaró la OMS. En todo caso, la agencia evaluará la evidencia cuando esté disponible en base a dos pruebas clínicas que abordan ahora esta cuestión.

"Una nueva realidad"

En cualquier caso, la OMS vaticina una "nueva realidad" una vez que el mundo supere la crisis sanitaria del Covid-19, porque el coronavirus no desaparecerá.

David Nabarro, el enviado especial del director de la OMS para el Covid-19 aseguró que la población necesitará acostumbrarse a una "nueva realidad" una vez que pase la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ya que el virus "no va a desaparecer". En diálogo con al BBC, dijo que la sociedad deberá comenzar a asimilar la "nueva realidad" que ha supuesto para todo el mundo un virus como el Covid-19.

Sin una vacuna todavía, el experto de la OMS recalca la necesidad de "estar preparados" para "defender a los más vulnerables" y "aprender cómo interrumpir la transmisión". "Este virus no va a desaparecer. No sabemos si las personas que han tenido el virus permanecen inmunes y no sabemos cuándo tendremos una vacuna", .

"Estoy seguro de que alguna forma de protección facial se convertirá en la norma, entre otras cosas para tranquilizar a las personas, pero eso no significa que se pueda hacer lo que uno quiera cuando está usando una mascarilla", apuntó.