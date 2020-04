China envía más ayuda para que el Gobierno aumente los tests de Covid

El coronavirus podría llegar a modificar el orden internacional, que atraviesa una multipolaridad entre el peso de instituciones con base en Washington y los poderes emergentes. Durante la crisis, esa disputa parece favorecer al presidente Alberto Fernández, ya que recibe financiamiento del Banco Mundial y el envío de insumos de China, para enfrentar el Covid-19.

El BM lanzó un programa destinado al coronavirus, pero también está redireccionando otros proyectos con Nación o con estados subnacionales hacia esta emergencia. La institución con sede en Washington lanzó el 2 de abril un programa por u$s 35 millones que podrían destinarse a camas, respiradores, máscaras y guantes. A fines de marzo, el Banco Mundial selló un acuerdo con el Presidente por u$s 300 millones para cubrir a un universo de 350 mil jóvenes que no llega a cubrir la AUH.

Pero también hay proyectos locales que el Banco Mundial está discutiendo para reasignar a la prevención del coronavirus. El ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, dijo que trabaja "con los bancos con los sobrantes de diferentes proyectos". Eso ocurriría con el programa del Salado, por el que el equipo de Axel Kicillof buscaría que el BM aumente el financiamiento hasta u$s 100 millones para incluir respuestas contra el Covid-19 y la creación de trabajo. En Ciudad también redireccionarían un proyecto de transformación urbana por u$s 14 millones para mejorar los centros de salud.

China estrecha sus vínculos con la Argentina. El embajador de la República Popular, Zou Xiaoli, anunció a Télam que enviaron 53 mil kits de reactivos PCR. Justamente, un insumo que el Gobierno está necesitando. Esas determinaciones llegarán esta noche a la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos), que podría autorizarlas en las próximas horas, y luego serían descentralizadas en la red de 142 laboratorios para aumentar la cantidad de diagnósticos. El Gobierno de a poco incrementa la cantidad de tests: el 11 de abril llegó a 1600 diagnósticos sobre casos nuevos positivos o negativos. En Chile, ese número llega a cerca de 4400 tests por día.

El envío de recursos de Beijing a la Argentina refuerza la asociación estratégica bilateral, en momentos que mantiene una relación más tirante con el gobierno de Jair Bolsonaro, en Brasil. Este lunes arribó un vuelo con 5 mil trajes de protección, 10 mil máscaras protectoras para uso médico, entre otros insumos. Además, esta semana, un vuelo de Aerolíneas Argentinas irá a buscar más insumos a China.

De lo que no hay noticias ni de China, ni del Banco Mundial, es del envío de respiradores. Ese es un insumo que necesita el Gobierno. Es un tema prioritario para el Presidente que el fin de semana lo puso sobre mesa durante una entrevista a Perfil: “tengo que preservar a quienes puedan producir y exportar, que produzcan e importen, porque me hacen falta las divisas para comprar respiradores”.