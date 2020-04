Para analistas, la fortaleza del dólar a nivel global es transitoria aunque podría traer complicaciones a los emergentes

En medio de un contexto de extrema incertidumbre, los inversores han buscado desarmar posiciones de activos de riesgo para posicionarse en instrumentos de cobertura, llevando a cabo una estrategia conocida como salto a la calidad, o “fly to quality”. Esto implica la venta de acciones y bonos para pasarse a la compra de dólar a nivel global. La mayor demanda del dólar hizo que se de un salto en el precio del dólar contra el resto de las monedas. Esta dinámica tiene consecuencias sobre las materias primas y sobre los mercados emergentes

La reacción inicial de los inversores una vez que se desató la crisis por el coronavirus fue la de vender rápidamente los activos de riesgo (como acciones y bonos) y pasarse hacia el dólar y los bonos del tesoro americano. De esta manera, el rally hacia el dólar hizo que se alcance el nivel más alto desde 2017.

En lo que va del año, el dólar a nivel mundial sube un 3,4% mientras que los índices bursátiles de Wall Street y de mercados emergentes muestran caídas del 13% y 19% respectivamente. Hasta hace dos semanas, el diferencial era aun mayor, con una suba del 6% para el dólar y un colapso del 30% para las acciones.

Impacto en mercados emergentes

Si bien el dólar tiende a subir por refugio, dicho movimiento del billete a nivel global hace que el resto de los activos financieros se muevan en consecuencia. Existen ciertas correlaciones y arbitrajes en el mercado y en la economía que hacen que, cuando sube el dólar, sufran otros activos financieros, generando implicancias negativas sobre los mercados emergentes.

En lo que va del año, el dólar en Brasil sube un 25,8% mientras que en Sudáfrica el tipo de cambio subió un 28%. El dólar en México, Colombia y Chile subió un 23%, 17% y 11% respectivamente.

Marcelo Otermin, presidente de ICBC Investment Argentina explicó que cada vez que hay una crisis, el dólar es un usual refugio de valor y que una apreciación del dólar tiene un impacto negativo sobre el precio de los commodities y por ende, en los países emergentes.

“No está claro que un super dólar le sirva al mundo. Estados Unidos no es culpable que el dólar sea la reserva de valor del resto del mundo. Vemos que todo el mundo está teniendo una reacción de política monetaria expansiva para enfrentar la crisis de la pandemia. El tema central es que el dólar puede tener más apreciación es producto de la expectativa de que se va a resolver la crisis de manera tal de que no haya una tasa de inflación elevada. Ese es el punto central”, comentó.

En esa misma línea, Mariano Calviello, head portfolio manager de Fondos Fima señaló que mientras el dólar se fortalecía, las materias primas se desplomaron.

“Desde el 9 de marzo, mostro una fuerte apreciación, al mismo tiempo que la tasa de 10 años hacia mínimos. Al mismo tiempo que el dólar se fortalecía, los precios de las materias primas experimentaron caídas importantes: petróleo que cae un 40%, el gas natural con pérdidas del 21%. Por su parte, el aluminio, el cobre, el maíz, el algodón y la soja caen entre un 12% y 3%. Claramente los precios de los comodities han reaccionado a un dólar apreciado bajando, al mismo tiempo que las menores perspectivas de crecimiento económico presionaron aún más a la baja”, explicó.

El dólar se aprecia pese a la emision monetaria de la Fed

Como reacción inmediata a la crisis, la Reserva Federal decidió rapidamente salir a inyectar dinero en la economía de una manera nunca antes vista en la historia. Tipicamente, si hay más cantidad de dólares en circulación en el mundo, este debería apreciarse. Sin embargo, dado el contexto de incertidumbre y dado que otros Bancos Centrales del mundo aplicaron las mismas recetas, el impacto final sobre el billete fue, por ahora, significativamente menor. Para analistas, la clave para entender el futuro del dólar pasará por ver como se levantará las cuarentenas en los distintos paises.

Gastón Sempere Estratega de Inversiones de First Mariva señaló que el dólar se apreció pese a que la Fed anunció un paquete de expansión monetaria importante y esto se dió debido a que otros Bancos Centrales del mundo tomaron medidas similares.

“Pese a las extraordinarias medidas de expansión monetaria de la Fed, el dólar multilateral se mantiene sólido, debido a que el resto de los bancos centrales del mundo también tomaron medidas en la misma dirección, y aunque en algunos casos se redujo el diferencial de tasas de interés respecto a EEUU, la incertidumbre y los recortes en las proyecciones de crecimiento económico continuaron siendo más importantes”, explicó.

Mirando hacia adelante, Sempere entiende que es probable que a medida que las cuarentenas se vayan levantando paulatinamente y la economía se reactive y que el dólar se debilite. Además entiende que durante ese proceso, el debilitamiento del dólar se dé primero frente a otras monedas de refugio, cuyos países tengan superávit de cuenta corriente, como el yen o el franco suizo y luego sobre otras monedas, como los mercados emergentes.

“De este modo, no esperamos una pronta recuperación de las monedas de países emergentes frente al dólar, en un contexto de aumento de sus déficits fiscales para enfrentar la pandemia”, advirtió.

En línea con Sempere, Bob Jolly, Head of Global Macro de Schroders considera que hay elementos para esperar una caída del dólar a nivel global hacia adelante.

“En primer lugar, una vez que las actividades de los bancos centrales y los gobiernos mitiguen la escasez de dólares y las tensiones de financiación disminuyan, es probable que el dólar retroceda una buena parte de sus ganancias recientes. En segundo lugar, antes de que Covid-19 llegara, el dólar estadounidense era cada vez más caro. Los inversores ya se habían comprado en el dólar porque ofrecía la ventaja de rendimientos más altos y Estados Unidos estaba creciendo más fuertemente que el resto del mundo”, explicó Jolly.

Próximo desafío: absorber lo emitido

Para salir de la crisis económica actual, todos los bancos centrales del mundo están aplicando políticas monetarias expansivas, inyectando liquidez para poder sostener a sus respectivos mercados y economías. De esta manera, habrá una “lucha” entre las distintas monedas determinado por quien emite más dinero y como luego los respectivos bancos centrales podrán absorber ese dinero emitido.

Otermin remarca que al analizar la experiencia del 2008, la fuerte expansión monetaria no tuvo expansión de precios y la Fed siempre estuvo atenta a como iba a absorber la oferta monetaria en el momento en que la demanda de dinero comenzara a bajar

“Hay países que quizá no tengan esa posibilidad de absorber la cantidad de dinero y por lo tanto pueden enfrentar un proceso inflacionario mas agudo. La experiencia histórica muestra que la Fed fue uno de los bancos centrales que mejor observaron la situación de crisis”, señaló

Por su parte, Mariano Calviello agregó que el movimiento del dólar es consecuencia de los inversores en busca de resguardo y que es probable que la emisión excesiva genere alguna fuerza que limite su apreciación, aunque en estos casos siempre debe analizarse en términos relativos a lo que estén haciendo el resto de los bancos centrales.

“Creo que lo definirá el rumbo del dólar estará más relacionado con la rapidez que los mercados perciban de recuperación en la economía en comparación con otros mercados, y en este sentido es posible que EEUU se muestra más ágil en sus respuestas, como por ejemplo durante la Crisis Subprime en comparación con Europa”, comentó.