Coronavirus: con 1223 muertos y 22.000 infectados, regiones de Brasil van hacia una "aceleración incontrolada" de casos

El coronavirus avanza sin pausa en Brasil y en las últimas 24 horas se cobró 99 vidas, con lo que la cantidad de muertos asciende a 1223 y los infectados, a 22.169, indicó el Ministerio de Salud. El estado más poblado del país, San Pablo, sigue liderando la cantidad de contagios, con 8755 y 855 muertos.

Hacia la fase de aceleración descontrolada

Hay seis estados que se encuentran en "estado de emergencia" por el alto coeficiente de incidencia, que ya está un 50% por encima de la tasa nacional, y que están en la transición a la fase de "aceleración incontrolada", según el Ministerio de Salud. Son Amazonas, con 287 por cada millón de habitantes; Amapá (267), Distrito Federal (201), San Pablo (189), Ceará (182) y Río de Janeiro (164).

Anoche, la policía arrestó a una banda de delincuentes que había robado 2.000.000 de barbijos y 15.000 pruebas de Covid-19 del aeropuerto, y los había guardado en un cobertizo en el sur de San Pablo.

Bolsonaro: 1 de 4 que minimizan el virus

La actitud del presidente Jair Bolsonaro de minimizar la amenaza del Covid-19 y su rechazo al confinamiento como medida de freno a la propagación del virus, sigue ocupando titulares en el mundo. El más reciente, del diario británico The Guardian que citando a expertos sanitarios, destaca el peligro de que Bolsonaro esté arrastrando a Brasil a una crisis de salud pública como las que afectan al norte de Italia y a Nueva York.

Xinhua

Incluso equipara a Bolsonaro con los autoritarios presidentes de Nicaragua, Bielorrusia y Turkmenistán, al decir que los cuatro siguen restando importancia a la amenaza del coronavirus para la salud pública.

En esta Semana Santa, el presidente brasileño volvió a desdeñar el confinamiento y salió a comprar comida, estrechó manos de sus seguidores y declamó que "nadie obstaculizará mi derecho a ir y venir". Durante una salida, grabaron a Bolsonaro limpiándose la nariz con la muñeca antes de estrechar la mano de una anciana.

"Es como si todos estuvieran en el mismo tren dirigiéndose a un borde del acantilado y alguien dijera: '¡Cuidado! ¡Hay un acantilado! Y los pasajeros gritan: '¡Oh no, no lo hay!' Y el conductor del tren dijera: 'Sí, no hay nada ahí'", explicó Ivan França Junior, epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo al Guardian. "Mi tristeza proviene de ver muertes evitables que no vamos a evitar".