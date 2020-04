Coronavirus: el Banco Mundial prevé que Brasil perderá 5% del PBI en 2020

Ya son más de 21.000 infectados y 1130 muertos los que la pandemia de coronavirus generó en Brasil, pero hay más pronóstico negativo por el Covid-19: según evaluó hoy el Banco Mundial, el PBI del gigante sudamericano se desplomará un 5% este año y el país sufrirá una de las recesiones más fuertes de América latina.

Para evitar mayores perjuicios por la crisis económica derivada del impacto del coronavirus, el organismo propone a los gobiernos de la región que "socialicen pérdidas": el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya dio un paso en esa dirección, al dictar una medida provisional que permite reducir hasta un 70% el salario y la jornada laboral de los trabajadores de la iniciativa privada.

Pero no hubo gestos similares desde la cúpula de los poderes estatales para replicar la medida en la administración pública.

Según calcula Folha de Sao Paulo, la aprobación de un recorte provisional de los sueldos y prestaciones de los políticos y funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en las tres esferas (federal, estatal y municipal), crearía una caja de decenas de miles de millones de reales, pero hasta ahora sólo hubo acciones aisladas de pocos funcionarios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, es uno de los políticos influyentes que se ha manifestado dispuesto a dialogar sobre una reducción de salarios y fondos para la administración pública, pero desistió de impulsar públicamente el debate luego de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, se manifestara en contra de un recorte semanas atrás.

En todo caso, para el 2021 el BM proyecta un crecimiento del 1,5% para el PBI de Brasil.

Déficit salta a casi 7% del PBI

El déficit de Brasil este año se aproximó a los u$s 96.000 millones o 7% del PBI, una brecha que aún no incluye una propuesta de ayuda económica de hasta u$s 43.000 millones para afrontar la pandemia de coronavirus, indicó ayer el gobierno.

Apenas en 2019, el saldo negativo se situó en u$s 12.000 millones o 0,9% del PBI, comparó el Ministerio de Economía, y explicó que "es importante que cualquier nuevo impacto fiscal se discuta cuidadosamente para evitar un alza excesiva del déficit primario y la deuda pública más allá de lo estrictamente necesario, a fin de mitigar los efectos sociales y económicos del coronavirus".