Coronavirus: Axel Kicillof abrió la posibilidad de que sea obligatorio el uso de “tapabocas”

El uso de barbijos se convirtió en uno de los temas más controversiales durante las últimas semanas de aislamiento. Ni el gobierno nacional ni la Organización Mundial de la salud alentaban su uso. Sin embargo, algo cambió.

El principal argumento que contraindicaba el uso masivo de barbijos es que se trata de un recurso escaso que debe quedar reservado para el personal de salud y para los enfermos. Además, tampoco existía un consenso entre los especialistas sobre su efectividad.

Sin embargo, luego comenzó a ganar adeptos la posibilidad de mascarillas caseras. Si bien no protegen a quien la portan, impiden que contagie a otras personas. Además, al no tratarse de las profesionales, no se quitan insumos clave al sistema de salud.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que están “analizando el uso obligatorio de tapabocas en la provincia de Buenos Aires”.

Aclaró, justamente, que “no necesariamente tienen que ser barbijos”, ya que deben destinarse “al personal médico”, en diálogo con Radio 10.

En seis provincias ya es obligatorio el uso de tapabocas de algún tipo: Catamarca, Misiones, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero y Salta.

Además, tanto el gobierno nacional como el porteño recomendaron su uso para no contagiar, aunque no es una medida obligatoria.