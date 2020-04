Ingreso Familiar de Emergencia: me rechazaron la solicitud, cómo hago para reclamar los $ 10.000

A partir del 15 de abril se comenzará a cobrar el bono único de $10.000 que dispuso el Gobierno Nacional como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para los trabajadores informales, de casa de familia y monotributistas (sociales y clases A y B) que atraviesan una crítica situación económica como efecto de la pandemia por coronavirus.

La cantidad de inscriptos superó las expectativas del gobierno y el número alcanzó los 11,5 millones de personas, razón por la cual el organismo sigue cruzando datos para establecer quiénes lo percibirán. A comienzos de la semana indicaron desde el organismo que había mas de 3 millones de solicitudes rechazadas.

Alejandro Vanoli, a cargo de Anses, tuvo que administrar 3 M de solicitudes.

En el caso de que la solicitud haya sido rechazada por incumplir ciertos requisitos, los usuarios pueden ingresar a la página del organismo previsional (https://www.anses.gob.ar) y conocer los motivos por los cuales el trámite no fue aprobado e iniciar un reclamo.

En un principio, los requisitos para poder postularse exitosamente al beneficio eran ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a dos (2) años, tener entre 18 y 65 años de edad, no percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar ingresos por trabajo en relación de dependencia, monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos, prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo.

El beneficio tampoco es complementario con planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.

¿Por qué se puede rechazar y cómo reclamar?

Existen dentro del sistema algunos errores comunes que pueden generar rechazos incluso en personas que deberían percibir el monto que otorga el gobierno como asistencia de emergencia.

Por ejemplo, las mujeres separadas que no realizaron el trámite de embargo de su salario familiar y el marido está en blanco, datos mal cargados de relaciones familiares o datos mal cargados de algún trabajo en relación de dependencia.

Pero hay motivos lícitos para que el pedido sea rechazado. Si un familiar directo ya lo percibe la solicitud será rechazada (solo puede recibir el beneficio una persona por grupo familiar) . Tener bienes como una casa a nombre del solicitante (de alrededor de $1.200.000) o tener un auto a con un valor cercano a los $500.000. También es motivo de rechazo tener un plazo fijo o haber tenido un plazo fijo con una remuneración anual de $60.000

El consumo también juega un papel clave, ya que tarjetas con gastos cercanos a los $22.000 serán motivo suficiente para el rechazo. Tampoco lo podrán cobrar quiénes están percibiendo el seguro de desempleo o cobran algún plan social (que no sea AUH o AE).

El reclamo se puede hacer al mail consultas@anses.gov.ar, por teléfono al *130 y por la línea 130 y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSeS (denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).