Coronavirus: el Gobierno extendió la cuarentena hasta el 26 de abril

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que el Gobierno extiende la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive en el marco de las medidas que se han tomado para prevenir el avance del coronavirus en el país. Así lo dio a conocer durante una conferencia de prensa ofrecida en la residencia de Olivos tras reunirse con el comité de expertos de la salud que lo ha asesorado desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en el país.

"Vamos a extender la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir", anunció Fernández. Se trata de la segunda extensión del aislamiento obligatorio que comenzó a regir el pasado 20 de marzo.

"Tenemos que recurrir a eso (la cuarentena) para lograr aletargar la velocidad de contagio, garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten y necesiten ser atendidos", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

En tono docente universitario, Fernández hizo una comparación entre el número de contagiados argentinos y los de España, Italia y Brasil. "Lo único que esta demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Hemos logrado mucho la velocidad de contagio, pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear con la enfermedad", indicó.

Qué dicen los gráficos que mostró Alberto para justificar la continuidad de la cuarentena Antes de anunciar la continuidad de la cuarentena , el presidente Alberto Fernández pasó un largo tiempo presentando unas filminas en las que detalló cómo se viene dando la curva de contagios en el país, en comparación con el resto del mundo, desde que se implementó el aislamiento.

"La única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. No es verdad que todo esto es inútil, porque finalmente si en verdad hubiesen sido 45.000 los casos que debiéramos haber soportado no quiero pensar cuántos muertos habría", agregó.

Luego de afirmar que los argentinos “que viajan tienen serio riesgo de quedar infectados y traer esa infección hasta nuestras tierras e infectar a otros”, informó que ya regresaron al país 217.105 personas, la mayoría residentes en la Ciudad de Buenos Aires, el corredor norte del conurbano, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

"Hemos decididos seguir con la cuarentena en los mismos términos que esta hoy", anunció el jefe de Estado, aunque aclaró que en esta segunda extensión del aislamiento se habilitarán, con restricciones, la apertura de bancos, gomerías y se permitirá circular a personas discapacitadas acompañadas.

A su vez, adelantó que analizarán la implementación de cuarentenas diferencias en pueblos que no hayan presentado casos y que puedan realizar sus actividades sin ingresos o egresos a la localidad. “Cada gobernador dirá cuál es el pueblo que habrá que declarar en cuarentena comunitaria, qué tipo de actividad en su provincia cree que podrá llevarse a cabo y analizaremos con el ministro de Salud la viabilidad de esto”, dijo.

Qué provincias seguirán con restricciones y cuáles tendrán un aislamiento más flexible El anuncio de la nueva cuarentena que comunicó el presidente Alberto Fernández tuvo una diferencia importante respecto a los anteriores. Por primera vez, el período de aislamiento podría cumplirse de manera diferente según cada provincia , aunque el Presidente lo dejó en manos de los gobernadores de aquellos distritos que tengan pequeños poblados en los que las restricciones puedan liberarse.

Por otra parte, precisó que no habrá ningún tipo de apertura de las fronteras y afirmó que el Gobierno hace "un enorme esfuerzo por traer a los argentinos en el exterior". "Nos encontramos a veces que no podemos mandar los aviones porque los países donde están no dejan entrar los aviones", explicó y aclaró que estan en contacto con los argentinos varados "y viendo de encontrar soluciones".

En ese sentido, añadió: "El ingreso será un ingreso administrado. Que permita a Migraciones y a las autoridades sanitarias controlar cómo entrar y destinarlos al lugar de cuarentena, los aíslan con mucha cordialidad en lugares especiales, hoteles generalmente".