Alberto: "Una economía que cae 11% se puede volver a levantar. Un hombre o una mujer que muere, no"

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández participó de un debate virtual que mantuvo el Grupo de Puebla y reafirmó que "nadie se salva solo" ante el coronavirus.

Durante el debate que mantuvo el organismo multilateral que nuclea a líderes progresistas de Iberoamérica, para buscar ideas que permitan hacerle frente a la crisis económica y social que el Covid-19 dejará en el continente, Fernández consideró que "una de las más grandes tragedias que ha traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento". Es por ello que sostuvo que "si algo bueno podemos sacar de esta tragedia es que acá nadie se salva solo".

Además, al disertar en la primera cumbre virtual de líderes del Grupo de Puebla sobre las consecuencias del coronavirus, el jefe de Estado argentino señaló: "Entre la economía y la salud de la gente, yo elegí la salud". Y argumentó: "Una economía que se cae el 11% se puede volver a levantar. Un hombre o una mujer que muere, no".

Del encuentro por videoconferencia participaron representantes de 14 países que integran el grupo de Puebla: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Entre otros referentes, participaron del debate los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, además de los impulsores de la iniciativa: el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante.

El objetivo de la reunión eral el de "generar un debate de ideas para hacer frente a la crisis económica y social producto de la pandemia de Covid-19, uno de los temas centrales de preocupación del movimiento político".