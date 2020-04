Durán Barba: "Fernández es el único mandatario en América que está saliendo indemne"

"Alberto Fernández es el único mandatario en América que está saliendo indemne y que, en vez de caerse, ha subido". Así se refirió el ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, al actual Presidente sobre las medidas que están tomando los distintos países para hacerle frente al Covid-19. Además, el ecuatoriano destacó que los políticos se muestren trabajando en equipo. "Esto es lo que la gente demanda en momentos de crisis, que los políticos se unan", destacó.

"Honestamente, no esperaba que trabaje tan bien. Saltar las grietas y trabajar conjuntamente con (Axel) Kicillof, (Horacio) Rodríguez Larreta, eso es lo que hay que hacer ahorita", se explayó el asesor al aludir al jefe de Estado argentino. Y acotó: "Estalló una bomba de tal magnitud en el mundo que, o asimilamos que tenemos que pensar de otra manera, o si seguimos peleando por cositas vamos a tener más muertos".

El ecuatoriano, quien está recluido en Quito destacó que la Argentina, en cuanto a las medidas que está tomando para paliar la propagación del coronavirus "es la país más exitoso de América Latina frente al virus. Es un ejemplo".

"Yo soy amigo de los números y si usted ve los números es el enfrentamiento más exitoso de America Latina. Lo han hecho a tiempo, con fuerza, tempranamente", destacó.

Además, comparó a Fernández con su par brasileño y consideró: "(Jair) Bolsonaro está hecho pelota. Se le ha sublevado hasta el ministro de Salud. Es muy grave lo que está pasando en Brasil". Mientras que expresó su agrado con la actitud que mantuvo el presidente argentino: "Me gustó la actitud de Fernández de defender la vida de la gente, y me parece irresponsable lo de Bolsonaro".

Lejos de Juntos por el Cambio

Además, el ex asesor de Macri, quien ayer dialogó con el canal de televisión LN+ y con Radio con vos, aseguró que no mantiene "ninguna relación actual con ningún político argentino", y admitió: "No he hablado con Mauricio". No así con la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia con quien, aseguró que habla "con frecuencia".

Durán Barba aseguró que no habla con el ex presidente Macri, a quien asesoró durante años.

Al referirse al espacio que fue oficialismo hasta el año pasado, Durán Barba señaló: "No sé lo que hace Juntos por el Cambio, pero mi sugerencia sería: pensemos en el país". Y acotó: "Que me insistan en hablar del gobierno de Macri me parece ridículo". De paso, aclaró: "Nunca pisé un hospital, nunca pisé un ministerio, nunca fui funcionario del gobierno de Macri. Tengo experiencia en comunicación".

"No tengo ninguna idea de lo que le pasaba al Instituto (Malbrán) en tiempos de Macri, ni es mi preocupación qué hizo Macri. Mi preocupación es que la situación se está yendo al diablo. El mundo se está derrumbando, hay que repensar la sociedad", remató.