Coronavirus: Kicillof explicó que se viene una cuarentena “más rigurosa y focalizada”, pero no más liviana

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, detalló la situación actual del distrito en medio del aislamiento por coronavirus y dio pistas acerca de cómo puede seguir la cuarentena.

En primer lugar, en diálogo con América TV, contó que las proyecciones que tenían indicaban que el pico de contagios llegaría a mitad de abril. Sin embargo, contó que “eso no se dio, gracias a la reacción de la sociedad y de los gobiernos, que ha sido muy buena. Ahora esperamos el pico a mediados de mayo, pero si todo anda bien se puede extender”, analizó.

Kicillof reconoció que a medida que la cuarentena se extienda complicará la situación de muchos sectores. Sobre todo en su territorio, que “concentra el 60% de la gente que está por debajo de la línea de la pobreza, no lo podemos negar”.

Por otro lado, el académico consideró que existe una falsa dicotomía entre defender la salud y priorizar la economía. “Se trata de proteger la vida de la gente. Pero además es un falso dilema: en los países que no se impusieron cuidados como el aislamiento la economía se perturbó tres veces más. Se producen contagios y muertes masivas sin medidas sanitarias”.

De esta forma, con el correr de los días “se conoce más de esta enfermedad”, lo que permite tomar mejores decisiones. Por eso, para lo que viene, con respecto a la cuarentena, se trata “no de flexibilizar, sino de focalizar. , Por ejemplo, hay sectores en donde el virus no llegó”.

En este sentido, aún hay tres provincias que no tienen casos confirmados –Catamarca, Chubut y Formosa–. Para Kicillof, “podemos tener especial cuidado para que en donde no penetró el virus no lo haga”. Y que la forma de implementar las medidas la tienen que resolver los especialistas.

En este sentido, anticipó que “las actividades al aire libre no son tan peligrosas como meter gente apiñada en un subte”. ¿Se puede esperar una flexibilización en este sentido? Por ahora es difícil suponer eso. Es que Kicillof anticipó que se viene “una cuarentena más rigurosa y focalizada, no más flexible”. Por focalizada entiende cuidar especialmente a la población de riesgo, sobre todo los mayores de 65 años, e impedir que el virus llegue a los lugares que no tienen transmisión comunitaria.

El gobernador también se refirió a las cuestiones económicas y al posible impuesto para quienes más tienen. “Hay grandes fortunas que tenían el dinero afuera, muchos entraron al blanqueo. Se decía que no se los iba a perseguir jurídicamente. Y eso está bien, porque si no no podremos recurrir a esas medidas extraordinarias. Pero uno esperaría encontrar un aporte de parte de ellos”. Además, detalló que en la provincia hubo donaciones “importantes”, e incluso algunas personas pidieron que no se difunda quiénes son.

Sobre la cuestión impositiva, calificó de “injusto” al sistema tributario, ya que cobra más al que menos tiene. Y analizó que en esta situación de emergencia “estaría bueno que, quien más puede contribuir, lo haga”.