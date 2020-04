Fernández: "No me corran con la economía"

El presidente Alberto Fernández rechazó esta tarde cualquier intento de poner fin a la cuarentena para evitar el avance del coronavirus debido a las consecuencias que la medida ha tenido en la economía argentina y reiteró que no dejará que “lo corran” con ese argumento.

De este modo, el mandatario ratificó que todas las medidas respecto a la evolución de la pandemia en el país las tomarán de acuerdo a las recomendaciones que surgen del comité de expertos compuesto por médicos especialistas.

“No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que salve las vidas que pude salvar, voy a trabajar en ese sentido”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista con el canal C5N.

Fernández consideró que “la economía se cae y se levanta” y pidió poner atención a las crisis sanitarias por el coronavirus que suceden en otras partes del mundo. “Vean lo que pasa en Ecuuador, como esta la curva en Brasil. Lo que esta pasando en Nueva York, en el epicentro de la modernidad la gente se muere como moscas”.

Cuarentena extendida: Alberto tomará la decisión tras reunirse con el comité de expertos en salud La reunión que mantendrá con expertos de la salud es la que terminará definiendo qué decisión tomará Alberto Fernández en relación a la continuidad de la cuarentena a partir del 13 de abril.

“A mi no me confunde nadie, se cuál es el plan que tengo y cuál es la prioridad y se que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo”, indico. Y añadió: “Si a alguno le toco ganar un poco menos o perder un poco no hay problema, vamos a salvar la vida de los argentinos. Para recuperar la economía siempre hay tiempo”.

Las declaraciones de Fernández suceden cuando el Gobierno se apresta a definir qué pasos seguir a partir del lunes cuando quede sin vigencia la primera extensión de la cuarentena iniciada el 20 de marzo. Se descarta que el aislamiento obligatorio continuará, aunque podrían establecerse nuevas excepciones.