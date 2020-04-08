El Cronista
Tecnología Miércoles 08 de Abril de 2020
La donación de u$s 1.000 M de un empresario por el coronavirus
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,3817
|60,7500
|65,7500
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|83,0000
|84,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,5428
|-
|86,9583
|EURO
|0,2780
|70,9661
|71,0075
|REAL
|0,2246
|12,3528
|12,3602
|BITCOIN
|1,1118
|6.471,4100
|6.479,0100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-5,5319
|27,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-24,0000
|9,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-22,2222
|10,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|27,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-0,9709
|102,00
|103,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,54
|1,54
|DISC USD NY
|1,3752
|51,60
|50,90
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|1,3540
|24.058,6000
|BOVESPA
|-2,1700
|74.639,4800
|DOW JONES
|-1,8400
|22.327,4800
|S&P 500 INDEX
|-1,6013
|2.626,6500
|NASDAQ
|-0,9500
|7.774,1510
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,3684
|325,3656
|324,1714
|TRIGO CHICAGO
|-0,3073
|208,6124
|209,2554
|MAIZ CHICAGO
|0,1465
|134,5418
|134,3450
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,2197
|22,7100
|22,7600
|PETROLEO WTI
|0,3982
|20,1700
|20,0900
|ORO
|-2,7682
|1.577,1000
|1.622,0000
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Instagram