Por el coronavirus, pronostican déficit fiscal de hasta 7% del PBI

La profundización de la crisis en la Argentina que se deriva de la propagación del coronavirus traerá efectos negativos en las cuentas públicas y, por ende, complican aún más la renegociación de la deuda pública .

En medio del desplome de la actividad que se da en la economía derivada de la cuarentena, las cuentas fiscales se deterioran por una menor recaudación y también por incremento en el gasto público destinado a buscar estimular la actividad y recomponer los ingresos, señalan diferentes economistas.

Para Sebastián Galiani, ex secretario de Política Económica en parte de la gestión de Cambiemos y profesor en la Universidad de Columbia, “el Gobierno va a tener un déficit de 6 o 7 puntos del producto”, entre Nación y provincias, que se termina financiando con emisión.

“La economía no puede estar parada seis meses: no es una cuestión de economistas que protegen el producto versus los políticos que cuidan a la población, sino de quién se quedará con lo producido y quién pagará el ajuste” (Galiani)

“Es equivalente a duplicar la cantidad de dinero de la economía, va a haber inflación muy alta, que no sería el principal problema”, razonó en una charla en la que analizó el impacto del coronavirus en la economía.

Si bien mencionó que en este contexto la inflación anual superaría al récord en 28 años que marcó el 53,8% en 2019, aún así no se daría una hiperinflación, tomando en cuenta las proyecciones actuales.

Pero el punto que remarcó es que como solo el Estado Nacional puede emitir se torna un sistema riesgoso que puede “arrasar con la democracia”. En su razonamiento, como las provincias y municipios van a tener fuertes déficits y el único que puede emitir es la Nación, entonces todos querrán ser “amigos del presidente”.

Aval a provincias

“Si el Gobierno nacional puede asistir de manera discrecional no hay manera de que el Congreso o las provincias presenten alguna oposición”, señaló.

En ese sentido, defendió la decisión de la provincia de Córdoba de emitir una letra para pagar a proveedores.

“Yo trataría de sacar mis propios instrumentos financieros; me parece bien lo que está haciendo Córdoba de sacar una letra que luego acepta para cobrar impuestos en el futuro”, mencionó.

En cualquier economía dijo que con un “lock down” de la actividad de seis u ocho semanas la economía colapsa. “Es un shock enorme a las cuentas fiscales”, describió.

El gasto público crecerá este año a un ritmo del 61% pero los ingresos fiscales sólo lo harán el 26%, advirtió Carlos Melconian

“La economía no puede estar parada seis meses: no es una cuestión de economistas que protegen el producto versus los políticos que cuidan a la población”, defendió y agregó que si “la Argentina produce la mitad, cómo se va a repartir lo producido, quién hará el ajuste; la sociedad no lo va a tolerar”.

Pronosticó que la Argentina "va a tener desempleo muy alto”, al igual que en 2009 y 2002, va a hacer que no haya tanta presión inflacionaria”, pero que en ese contexto “se necesita permitir a la gente usar sus ahorros de afuera”, por lo que abogó por un único tipo de cambio y recordó que los argentinos acumulan unos u$s 300.000 millones.

Sobre las vías de financiamiento, sostuvo que “lo mejor hacer un buen arreglo con los acreedores privados que postergue intereses y capital por 2 o 3 años. Y pedir al FMI los u$ 13.000 millones que habían quedado del stand-by”,

"No va a haber financiamiento"

En una línea similar, Carlos Melconian proyectó que mientras que los ingresos fiscales van a crecer solamente un 26% en el año, el gasto público lo hará a un ritmo de 61%, según presentó a inversores en una disertación por vía remota.

Estas previsiones se contrastan con las que proyectaba antes de la propagación del coronavirus: recursos fiscales que crecían al 40% y, en línea similar, el gasto primario al 41%.

En esta línea, para la evolución de la actividad vaticina que la caída del PBI será de 6% en 2020.

"No tiene sentido sentarse a negociar con los acreedores si no se va a pagar. Lo mejor sería volver a conversar recién dentro de seis meses" (Arrigoni)

Por su parte, Miguel Arrigoni, socio de First Capital Group, se preguntó, en relación a la deuda, hasta qué punto tiene sentido seguir discutiendo con los acreedores si no se va a pagar. “Sería mejor avanzar con una situación de ´stand still´ y recién dentro de seis meses sentarse y ver”, señaló.

“No va a haber financiamiento del mundo para la Argentina. Va a haber una fila de defaults: todos van a tener que salir a reestrucutrar la deuda”, pronosticó.