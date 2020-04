DNU de control de precios: en la Justicia se preparan para una ola de amparos

La decisión del Gobierno de promover un DNU que habilita a los municipios a controlar los precios de productos esenciales como los alimentos puede derivar en una ola de amparos judiciales de empresarios que cuestionen su constitucionalidad. Así se lo comentaron a El Cronista fuentes tribunalicias, que marcaron la preocupación que existe hoy en la Justicia sobre el avance de la medida, que el presidente Alberto Fernández confirmó y se haría oficial en las próximas horas.

La forma de implementación del decreto, no obstante, es lo que capta más atención en empresarios, abogados e incluso algunos funcionarios que todavía no saben de qué manera se aplicará la norma. El Gobierno apuntala la medida en la necesidad de fijar regulaciones a los precios máximos de determinados productos y, de allí, surge la decisión de darle garantías a los intendentes para ejercer una suerte de auditoría, municipio por municipio, y someter a sanciones a los comercios que no respeten la ley.

Jurídicamente, la discusión se centra en si la cuestión tiene que ser enmarcada dentro de la Ley de Defensa de la Competencia o de Ley de Abastecimiento o de Ley de Lealtad Comercial. Las últimas dos normas son las que deben abordar el tema de la violación de los precios máximos en la cuarentena, aunque se superponen en algunos puntos y en otros se complementan, ya que protegen bienes jurídicos diferentes. Mientras en la de abastecimiento prima el consumidor, en la de lealtad comercial el eje está puesto en las cadenas de valor.

En la actualidad, dichas leyes corresponde aplicarlas a las provincias, cuando la falta de productos afecta al comercio local, y al gobierno nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior, cuando se ve afectado el comercio interjurisdiccional. Por ende, se entiende, para que intervengan los municipios no es función de Nación instrumentar el procedimiento, sino de las provincias.

Así, en el actual contexto, por el crecimiento del Covid-19, todas las faltas a la Ley de Abastecimiento pueden entenderse como graves faltas de incidencia nacional, por lo que el Gobierno sería el encargado de aplicar sanciones que surjan de actuaciones que se iniciaron en municipios o en provincias. Cualquier violación en un mercado local afecta toda la cuarentena. Ese podría ser un camino mediante el que se instrumente la norma.

También se evalúa, no obstante, declarar autoridad de aplicación al Tribunal de Defensa de la Competencia, que todavía no está formado, o a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo alternativo, para que se encargue de juzgar las faltas. Este tribunal supone sanciones “más altas” por lo que sería más temido. Que se delegue allí el establecimiento de sanciones ya está previsto en la Ley de Abastecimiento, por lo que al Gobierno le resultaría más sencillo, ya que sólo necesitaría de la implementación de un decreto simple.

Endurecer más el nivel de sanciones podría ser establecer un DNU en el que además de delegar el juzgamiento en Defensa de la Competencia se pondría en marcha el Tribunal, cuestión que hoy la ley impide, y nombrar en comisión a los integrantes de ese cuerpo para que, pasada la emergencia, se organice el concurso y se requiera el acuerdo del Senado que manda la ley de Defensa de la Competencia.

De esa manera, ante esos posibles caminos en los que podría avanzar el Gobierno, en la Justicia esperan una ola de conflictos, que tengan como eje el fuero contencioso, pero que a la distancia podrían terminar escalando hasta la Corte Suprema. El incidente reciente entre Coto y el municipio de La Matanza, por la clausura de un local, podría marcar el principio de muchos conflictos entre empresas y intendencias si la decisión del Gobierno se confirma con un DNU.