Sobreprecios: Fernández respaldó a Arroyo y adelantó que no se realizarán compras que superen los Precios Máximos

El presidente Alberto Fernández salió a respaldar y al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien había quedado en medio de la tormenta luego de que se comprobase que su cartera pagó sobreprecios en la compra de alimentos para comedores en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus. En ese sentido, adelantó que en las próximas horas se oficializará una medida a partir de la cual se prohibirá que las dependencias estatales abonen precios por encima de los establecidos en la lista de Precios Máximos que confecciona el mismo Gobierno.

En declaraciones al canal Todo Noticias, el mandatario dijo que cree “en la honestidad” del ministro, en tanto que confirmó que dispuso “abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué pasó”. Hoy se conoció que Desarrollo Social pagó precios hasta 50% más caros de los que figuran en Precios Máximos por productos que componen los módulos alimentarios que entregan a comedores sociales.

Precios Máximos es, tal se describe en su sitio web, “una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus”.

Avalados por la emergencia sanitaria establecida por decreto el pasado 12 de marzo la cartera que encabeza Arroyo adquirió los productos a través de contrataciones directas. Fue el precio pagado por el aceite el que desató la crisis. De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio compró a la empresa Copacabana SA 340.000 botellas de aceite mezcla marca Ideal de 1,5 litros por 158,67 cada uno. Sólo por esta partida se desembolsaron $ 53.947.800. El caso es que el mismo producto figura en el listado de Precios Máximos a $ 98.

Coronavirus: el Gobierno pagó sobreprecios por alimentos para comedores y apuntó a las empresas El Ministerio de Desarrollo Social quedó envuelto en una polémica por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos destinados a comedores, cuyas partidas fueron reforzadas en el último mes en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

“Lo que más me preocupó – relató el mandatario - es que en un momento (Arroyo) me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar el precio y él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o bajar los precios”.

Añadió en esa línea que “de lo que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni si quiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar” y afirmó que “si hubo un acto de corrupción es el Presidente el primero que va a perseguir el corrupto. No tengo vocación de apañar un corrupto en mi gobierno”.

Fernández adelantó que a partir de este hecho, instruyó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que en las próximas horas se oficialice una medida a partir de la cual “ninguna compra se pueda hacer sin respetar los Precios Máximos que el mismo Estado fija. Aquellas licitaciones en proceso de ejecución de pago deberán ser revisadas”.

“No puede ser que alguien se le plante al Estado. Como se le va a plantar al Estado y le dice ‘no te vendo si no me pagas lo que yo quiero’ en una situación como la que estamos viviendo”, esgrimió.

Por último, el mandatario reflexionó: “Si el Estado paga más de los Precios Máximos con qué autoridad le voy a exigir a un comerciante que no cumple con los Precios Máximos”.