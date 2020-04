El Gobierno endurecerá la cuarentena en Semana Santa

La Casa Rosada no quiere que se repitan las imágenes de TV de hace dos semanas, con largas filas de vehículos en las autopistas que pretendían salir o volver a la Ciudad en plena cuarentena. Para los últimos días de esta etapa del aislamiento obligatorio, previa a una flexibilización que este martes se terminará de ajustar en la Quinta de Olivos, se insistirá con el mensaje de Alberto Fernández: "No soy vacaciones".

Evitar una "relajación social" de las medidas preventivas en las últimas 72 horas de la cuarentena extendida fue parte de la reunión que se realizó el último lunes entre el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, su vice Cecilia Todesca, con los ministros Mario Meoni (Transporte) y Matías Kulfas y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

El mensaje oficial es claro: que la sensación de control de los contagios no haga olvidar que apenas se retrasó el pico para mayo. "No es momento de aflojar porque todavía no llegó lo peor", repiten en los despachos.

En el mismo encuentro, además, se concluyó que se acelerará la asistencia a las Pymes vía AFIP con el lanzado programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, para sostener los puestos laborales, además de analizar los pedidos de flexibilización del aislamiento que el Presidente evaluará con la CGT y la UIA frente una parálisis de la economía.

Reuniones en Olivos

No sólo irán a Olivos representantes gremiales y empresarios, el Jefe de Estado escuchará también al comité de expertos que lo viene asesorando en la crisis.

Entre todos, adelantaron fuentes oficiales, se terminará de pulir nuevas excepciones a la cuarentena que comenzarían a regir a partir del lunes.

Así se liberarían sectores como la construcción, el textil (para la fabricación de insumos para la pandemia), la industria con turnos diferenciados para evitar aglomeraciones y negocios barriales, con un sistema de Transporte sin horas pico.

“Una cosa es habilitar la minería o el petróleo con personal que no sean grupos de riesgo y otra es abrir los shoppings”, evalúan en la Rosada sobre lo que se viene.