Bonos ley local caen más de 20% tras los anuncios de Guzmán

Los bonos ley local se desploman más del 20% tras la noticia de que el Gobierno se presta a postergar el pago de capital e intereses de la deuda argentina bajo legislación local. Pese a que representa una mala noticia para los bonos argentinos, los bonos ley extranjera suben ya que hay más reservas para pagar bonos ley internacional, al suspender los pagos ley local. Analistas ven que esto no es sostenible en el tiempo. El riesgo país retrocede a 3655 puntos.

Los bonos ley local, en cambio, se desploman más de un 20%. El Bonar 2020 cae un 24% en las primeras operaciones del lunes mientras que el Bonar 24 pierde un 10,8%. Por su parte, el Bonar 2025, Bonar 2037 y el Dica suben 3,6%, 5,9% y 6,8% respectivamente.

Los bonos bajo legislación Nueva York operan con leves subas, tras haberse conocido los planes del Gobierno de reperfilar los vencimientos de capital e intereses de la deuda ley local. El rebote puede venir explicado por el hecho de que los tenedores de bonos ley internacional podrían percibir que ahora habrá más reservas para esta clase de tenedores, al decidir que no se le va a pagar con reservas a los tenedores de ley local.

En la parte corta de la curva se observan subas diarias de 2,45% para el Global 2021 y 2,6% para los bonos con vencimientos a 2022 y 1,45% para el Global 2023. En la parte media de la curva, las subas muestran guarismos similares, con avances de 1,85% para el Bonar 2026 y 2,4% para el Bonar 2036. Finalmente, en el extremo más largo, los bonos a 2046 y el bono centenario avanzaban 2,2% y 2,85% respectivamente.

La otra cara de la moneda se observaba en los bonos ley local ya que se dan caidas de 26,9% para el Bonar 20 y 7,7% para el Bonar 2024. Los bonos de la parte media y larga de la curva avanzaban 3,6%, para el caso del Bonar 2025 y 5.8% para el Bonar 2037. El DICA subia 6,8% el lunes.

Mientras, el riesgo país descendía a 3626 puntos en las primeras operaciones del lunes. Así se mantiene debajo de los 4000 puntos. De todos modos, el valor del riesgo país es el doble respecto del valor con el que se inició el año y, a estos precios el mercado ya descuenta (y descontaba) un escenario de default, como el que se anunció.

Efecto "mas reservas"

Pese a que el repefilamiento de la deuda ley local es una mala noticia, las primeras operaciones de bonos ley extranjera muestran numeros en verde. Esto se da por el efecto "más reservas" para tenedores ley NY.

Julio Calcagnino, analista de Mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica considera que los bonos argentinos regresaran a zona de mínimos vistos hace dos semanas.

“La semana pasada, los bonos locales se movieron a contramano de lo que hicieron los bonos emergentes en dólares, subiendo un 16% en dólares. Veíamos que argentina fue fuertemente a contramano y creo que, tras esta noticia, gran parte de esa suba se debería retrotraer en el corto plazo. Así, podríamos volver a la zona de pisos que se testearon hace dos semanas, lo que implicaría paridades de 25% y 30%”, explicó.

En cuanto al rebote actual, el especialista considera que el mismo no luce sostenible y que el sobrante de reservas a favor de tenedores de ley extranjera puede ser el único argumento

“En un contexto enrarecido, no veo como estaría favoreciendo a un bono ley NY habiendo reperfilados la ley local unilateralmente. Quizá la ley NY pueda sufrir menos que la local. aun así, no estaría esperando nada favorable por pensar que hay mas espacio, tiempo y reservas para negociar”, señalo.

Adrian Yarde Buller, economista Jefe de Grupo SBS explicó que, con esta decisión, las autoridades postergaron pagos de deuda por un total en u$s 9,400 millones, excluyendo tenencias estimadas de entes públicos.

“En reiteradas oportunidades, el gobierno había mencionado que pagaría los intereses de la deuda en dólares pero postergaría los pagos de capital, algo que finalmente no terminó ocurriendo. Para nosotros, el coronavirus marca un antes y un después, y el golpe que afecta a la economía argentina elevó la probabilidad de default debido a que el costo de seguir sirviendo la deuda se tornó demasiado elevado con tan pocas reservas. En este marco, la decisión de hoy crea espacio para que las negociaciones por la deuda externa puedan estirarse algunos meses más sin caer en un default , ya que mientras las reservas netas alcanzaban antes para pagar la deuda en dólares hasta julio ahora podrían alcanzar hasta el cuarto trimestre del año. No obstante, la decisión también sugiere que los títulos bajo legislación local terminarán recibiendo un peor tratamiento”, alertaron.

Desde Grupo SBS explicaron Los vencimientos de abril alcanzaban u$s 266 millones en conceptos de intereses y u$s 1266 millones en conceptos de capital. En mayo, venían u$s 375 millones de intereses y u$s 4256 millones de capital. Junio, por su parte, vencían u$s 884 millones de intereses y u4s 189 millones de capital. Así, tomando todos los vencimientos, el Gobierno reperfilo el 51,2% de los vencimientos de deuda neta que quedan en el resto del año.

Un operador de bonos de un banco local explicaba que el rebote actual se da por el hecho de que se espera que haya reservas para el pago futuro de los bonos ley NY.

“El Gobierno dijo que quería dar trato igualitario a ambas legislaciones, sin embargo, menos de una semana después anuncia el reperfilamiento de la deuda ley local. La credibilidad de Guzman se fue a cero literalmente. Nos mintió en la cara. El rebote actual de los bonos puede venir por el lado de que el mercado ve que el Gobierno se “ahorra” de pagar deuda en este año, lo que puede generar mayor cantidad de deuda para pagar deuda ley NY. No veo que pueda sostenerse el rebote actual. Es sin dudas, una mala noticia ya que volvemos a pisar las reglas de juego”