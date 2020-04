Guzmán "reperfila" capital e intereses de bonos en dólares de ley local hasta fin de año y descomprime u$s 5000 millones

El Gobierno decidió postergar hasta el año próximo el pago de capital e intereses de bonos y otros títulos en dólares emitidos bajo ley local, que tendrán efecto relevante en los vencimientos de al menos u$s 5000 millones, mayoritariamente en dos bonos, pero que podrían ascender a unos u$s 8400 millones si se incluyen otros títulos.

En el contexto de las necesidades de financiamiento de la lucha contra el coronavirus en el país, el presidente convocó a un acuerdo de ministros para disponer el "diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital" hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entre los bonos ley local y las letes, suman u$s 10.000 millones (Macroview)

El decreto que se publicará en el Boletín Oficial indica que al "deterioro de la situación económica y social producto de la emergencia sanitaria se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública del Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en dólares estadounidenses".

El vencimiento más urgente es el del Bonar 24 (AY24) que debe pagar amortización de capital e intereses el 7 de mayo unos u$s 1500 millones, y luego, hacia octubre, unos u$s 2500 millones del Bonar 2020. El resto de vencimientos relevantes son de intereses de los Bonar 23, 25 y 37, y los Discount ley argentina y Par.

"Entre abril y diciembre cerca de vencen u$s 10.000 millones: u$s 5000 millones en bonos y u$s 5000 millones en Letes, reperfiladas primero por Hernán Lacunza y después por Guzmán). En el caso de los bonos es una novedad, dado que aun no sea habían reperfilado", explicó Lucía Pezzarini, de Ecolatina.

Según el borrador al que accedió El Cronista, estarán exceptuados del reperfilamiento:

Letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses en poder del BCRA, incluidas aquellas emitidas en el marco del artículo 61 de la Ley N° 27.541, y Letras suscriptas en forma directa por el Fondo de Garantía de Sustentabiiidad de la ANSeS.

Letras emitidas en virtud del Decreto N° 668/19.

Letras del Tesoro emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 57/19 de la SECRETARÍA DE FINANZAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 17/18 de la SECRETARÍA DE FINANZAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA.

"BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL”, emitidos mediante la Resolución Conjunta N° 21/19 de la SECRETARÍA DE FINANZAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Letras del Tesoro en Garantía emitidas mediante la Resolución N° 147-E/17 del ex MINISTERIO DE FINANZAS y la Resolución Conjunta N° 32/18 de la SECRETARÍA DE FINANZAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA.

También se indica que los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de los títulos mencionados en los primeros dos puntos serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos.