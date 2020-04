Coronavirus: el Gobierno confirmó que no cortará la cuarentena "de un día para el otro"

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo esta noche que el Gobierno no prevé un levantamiento abrupto de la cuarentena cuando finalice la nueva extensión del aislamiento obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández hasta el 13 de abril. "No me parece que vaya a terminar de un día para el otro", dijo el titular de la cartera sanitaria, tras lo cual explicó que a los países que levantaron masivamente el aislamiento obligatorio “se les complicó de nuevo”.

González García habló durante su participación en el Teletón "Unidos por Argentina", que se transmite en vivo por los canales de aire de la Argentina, con el objetivo de recaudar fondos para la pandemia de coronavirus, y ayudar a que la gente afronte el encierro entretenida.

“No me gusta tener falsas expectativas. Siempre digo, vamos menos mal que otros países. A la predicción de lo que podía ser la curva, la aparición de los casos y las consecuencias vamos bien", dijo el funcionario.

Agregó que "este esfuerzo que están haciendo todos los argentinos es importantísimo", dijo y agregó: "Lo que está pasando lo podemos administrar. Lo que estamos evitando es un contagio masivo, estamos dilatando, ganando tiempo, amesetando. Eso lo estamos logrando. Es un día a día. Me da mucho orgullo el sistema decisional. Entre todos llegamos a un acuerdo de qué hacer".

Consultado sobre los efectos que podría tener la llegada del envierno, el ministro aseguró que tendrá una incidencia, por la cuestión de la gripe, pero adelantó, por eso mismo, que "estamos vacunando antes que el año pasado. Compramos 2 millones más de vacunas que el año pasado".

Ginés también se refirió a lo sucedido en la cola de los bancos, con los jubilados: "Creo que venimos dando pasos muy buenos, y el del viernes no fue un paso demasiado bueno".

Quiero resaltar la solidaridad, el cumplimiento, y la disciplina social del pueblo argentino. Seguramente va a ser un mejor Estado, una mejor sociedad más solidaria", la que surja luego de la pandemia.

En relación a los testeos, advirtió que "demoran 10 o 12 horas, desde que llega al laboratorio y hasta que sale, no quiere decir que se lo den al día siguiente. Hay dos tipos de testeos. El lento, que es el que se hace, da el resultado inmediato porque trabaja sobre el virus. El que se llama testeo rápido, el resultado es para después que tuvo el virus, tiene que tener los antígenos, no le da positivo hasta el día 7 u 8 con lo cual no sirve para determinar si tiene que ir a tratamiento o a aislamiento. Sirve para experimentación. Hoy tenemos más de 100 mil en stock. Y estamos buscando que se haga más rápido. Estamos muy preocupados por distribuir respiradores, vestimenta. Y una cosa que me enorgullece es que estamos distribuyendo información y conocimiento".