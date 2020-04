El Gobierno apela a la emisión y el déficit fiscal para que "la economía siga funcionando"

Sin otras fuentes de financiamiento a mano, el Gobierno recurrirá a la emisión monetaria y a un mayor déficit fiscal como herramientas para sostener el gasto público e impulsar las medidas con las que intenta apuntalar la economía en medio del parate extra que le agregó a la crisis argentina la cuarentena impuesta como medida de previsión sanitaria frente a la pandemia de coronavirus.

Así lo aseguró este fin de semana el presidente Alberto Fernández en una extensa entrevista que le dio a El cohete a la luna, el medio online del periodista Horacio Verbitsky. Por su parte, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, también apuntó -en una entrevista con Perfil- que la emisión es la única fuente de financiamiento en el contexto actual.

“Tengo que seguir haciendo funcionar la economía. Eso supone emisión de moneda y un mayor déficit fiscal, en un escenario mundial en el que van a caer la demanda externa y las exportaciones, y también la demanda interna: todos estamos recaudando la mitad”, argumentó Fernández.

En la entrevista, el mandatario también reconoció que aunque la renegociación de la deuda externa está ingresando en su etapa de definiciones y el equilibrio fiscal sigue siendo imprescindible para la Argentina, ambos temas pasaron a un segundo plano en el orden de prioridades del Gobierno.

Mirá también Se “acaba la paciencia” con los bancos: Alberto reclama que empiecen a dar los créditos El presidente contó que le dijo a Pesce: “No podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo”. Y sostuvo que con las últimas medidas, las entidades ya no tienen excusas para no otorgar los préstamos subsidiados para el pago de sueldos.

“La renegociación de la deuda pasó a otro plano, a un segundo o tercer nivel. La cuestión fiscal, que siempre me preocupó, también pasó a un segundo plano. Pero esto es producto de que el mundo cambió las prioridades”, afirmó el mandatario.

“La prioridad número uno es cuidar la salud” y atender a los que "peor estaban" para enfrentar la pandemia, como son los "barrios más desprotegidos y los adultos mayores", enfatizó antes de insistir con una crítica al macrismo al sostener que también se necesita “poner en pie un sistema de salud que había sido muy maltratado durante los cuatro años previos”.

El jefe de Estado anunció además que firmará un DNU para convertir a los intendentes en autoridades de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a fin de que puedan ejercer el control de precios en los negocios de cercanía y dejó en claro que se le acabó la paciencia con los bancos y que pretende que desde el lunes dejen de poner excusas y empiecen a otorgar las líneas de crédito subsidiadas para que las empresas puedan pagar los sueldos en medio del parate que implica la cuarentena.

Presidente Alberto Fernández

Críticas a las provincias y los “estúpidos”, elogios a Larreta

En otro tramo de la entrevista el mandatario cuestionó que "muchas provincias cerraron los accesos a su territorio", y remarcó: "Estamos en un estado federal donde hay límites, no fronteras".

También se refirió a "los estúpidos" que alientan la "psicosis" y "salen a decir que hay más muertos que lo que el Estado cuenta" o que es "necesario abrir ya la economía", sin mirar la pandemia.

"Los que gobernamos tenemos que ser conscientes, no mentirle a la gente y tener la máxima serenidad para no dejarse llevar por la psicosis, porque sino empezás a hacer lo que los locos quieren", enfatizó.

Alberto aclaró a renglón seguido que no quería "generalizar" y resaltó especialmente el trabajo realizado con mandatarios de Juntos por el Cambio. "Me he encontrado en Buenos Aires con un montón de intendentes que se han puesto codo a codo a trabajar conmigo, en la Ciudad de Buenos Aires, con un jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) que se ha puesto a trabajar codo a codo conmigo", elogió.