Se “acaba la paciencia” con los bancos: Alberto reclama que empiecen a dar los créditos

El mensaje fue claro: al Gobierno “se le acabó la paciencia” con los bancos en cuanto a las demoras que vienen manifestando las empresas sobre el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada del 24% destinados fundamentalmente al pago de salarios en medio del parate que representa la cuarentena impuesta frente al coronavirus.

“Estuve hablando mucho con (el titular del Banco Central Miguel) Pesce. Hasta acá, lo que los bancos dicen es que hay elementos de interpretación burocrática y por eso (se demoran) los créditos que pusimos al servicio de las empresas para preservar el trabajo de la gente”, contó el mandatario.

“Lo que le dije (a Pesce) es que no podemos tener tanta paciencia. No es que no puede tenerla Alberto, no la puede tener la empresa que no puede pagar los sueldos”, agregó Fernández en una entrevista que le dio a El cohete a la luna, el medio online de Horacio Verbistky.

Fernández reconoció que en un principio “había un problema de calificación” crediticia, ya que no estaba claro cuál iba a ser el respaldo de esos préstamos para empresas que en algunos casos ya venían con problemas y en otros vieron un derrumbe de sus ventas por las medidas de aislamiento social.

Pero, destacó, “ahora existe el garante que es el Estado”, que conformó un fondo específico de garantías en el marco del Fogar para respaldar esos préstamos. “Espero que el lunes (los bancos) no tengan excusas y empiecen a dar los créditos", afirmó. "Yo creo que a partir del lunes las cosas se empezarán a normalizar y todo eso se flexibilizará y todo eso va a andar bien", confió.

Banca solidaria

El Presidente sostuvo además que en la situación actual “todos tienen que ser solidarios” y "los bancos tienen que hacer su aporte".

Insistió también en que las entidades financieras fueron “los grandes ganadores de los últimos años”.

Y, en esa línea, cuestionó: “Los bancos en la Argentina le prestan plata al Banco Central y sacan resultados extraordinarios. Me encantaría que financien al Estado para la obra pública, pero no lo hacen: toman títulos del Banco Central para que el Banco Central esterilice la moneda que emite, y es un juego perverso, una vergüenza”.