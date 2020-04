Por presión de gremios y prepagas, el Gobierno revisa su plan para controlar todo el sistema de salud

La decisión oficial de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia para declarar a todo el sistema de salud de interés público, lo que fue anticipado al Congreso por el ministro Ginés González García, desató un fuerte malestar entre los gremios, que juzgaron la medida como un intento de “expropiación” de los servicios de obras sociales sindicales y prepagas. Además, desde la primera línea del sindicalismo enrolado en la CGT confiaron que se comunicaron telefónicamente en las últimas horas con el presidente Alberto Fernández para pedirle que de marcha atrás con la medida con la advertencia de que puede hacer colapsar todo el sistema sanitario. En el Ejecutivo ahora evalúan la alternativa de limitar los alcances de la aplicación del concepto de interés público a algunas situaciones puntuales y que requieran de soluciones de carácter urgente en medio del tratamiento de la pandemia, apuntaron fuentes de la Casa Rosada.

El tema podría terminar se resolverse esta tarde en un encuentro que funcionarios del Ministerio de Salud, encabezados por González García, mantendrán desde las 16 con representantes de las obras sociales, de las empresas de medicina privada y de clínicas y sanatorios, para analizar la letra del polémico decreto.

Durante una teleconferencia con los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, González García anticipó el miércoles que el Ejecutivo preparaba un DNU para declarar de interés público a todo recurso sanitario. "No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para cada argentino, que se administre por jurisdicción", expresó el ministro. A partir de esta iniciativa el Gobierno podría pasar a controlar todos los insumos críticos de la estructura sanitaria, como camas y respiradores, pero también para extender la atención a todo tipo de prestaciones.

La bronca desde las obras sociales sindicales contra la medida no tardó en llegar. “Declarar de uso público a todos los sistemas es un esquema de expropiación directamente de los servicios, termina siendo la expropiación de un bien, y no estamos en una situación de emergencia como para avanzar tanto”, confió a El Cronista uno de los referentes de la conducción de la central obrera.

En la misma línea, otro gremialista indicó que tuvieron esta semana un encuentro con el ministro de Salud, a quien le advirtieron los efectos de poner en marcha una medida de esas características. “Si tenemos que poner a disposición de Salud nuestras camas no tendremos donde internar a nuestros afiliados con otras patologías aún más graves porque también habría lugar en los hospitales. Es un tema muy complicado como para definirlo así con un decreto”, añadió.

Entre los gremios que administran prestadoras de salud reconocen, en cambio, la importancia de instrumentar un registro de camas de alta complejidad y de esa forma evitar cualquier inconveniente por falta de capacidad de atención. “Está claro que lo que no puede haber de ninguna manera es disponibilidad para algunos y no para otros”, afirman entre la dirigencia sindical. Pero aseguran que actualmente no se registra ese problema porque hay disponibilidad suficiente de camas en clínicas y sanatorios.

Y alertan que si el Estado controla toda esa infraestructura sanitaria pero las camas permanecen sin internados, la dificultad aparecerá en el financiamiento del sistema. “Nadie las va a querer pagar, y eso hace bolsa todo el sistema de salud”, señalaron.