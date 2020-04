Coronavirus: UE urge a crear fondo común de desempleo para evitar despidos masivos

La Comisión Europea presentó hoy su propuesta para crear un fondo de desempleo común de u$s 109.000 millones para evitar despidos masivos en países duramente golpeados por la pandemia de Covid-19 , como España e Italia, a través de préstamos con "condiciones favorables".

La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, presentó la propuesta legislativa denominada SURE, que tendrá carácter temporal y que ahora pasará a la mesa de los ministros de Finanzas de la UE en su reunión del próximo martes.

El instrumento "puede mitigar los efectos de la recesión" y "mantener a los empleados en sus puestos de trabajo". La idea es reforzar los esquemas nacionales con la idea de evitar despidos y que los trabajadores puedan volver a trabajar una vez superada la emergencia sanitaria y levantadas las medidas de confinamiento.

En el caso concreto de España, donde tan sólo en las últimas 24 horas murieron 950 personas por el coronavirus, el gobierno podrá usarlo para financiar las medidas anunciadas contra la pandemia en materia de ERTE y ayudas a autónomos, de forma que se minimicen los despidos y se garantice que la actividad económica puede reanudarse con solidez.

"Muchas compañías no tienen ingresos y si no hacemos nada tienen que despedir a sus trabajadores. Esto tendría consecuencias cuando el motor económico funcione de nuevo, (las empresas) no tendrán la fuerza laboral que necesitan y limitaría nuestra recuperación", explicó Von der Leyen.

Europapress

El 'Plan Marshall' que pide España

Von der Leyen aclaró que el 'plan Marshall' que pide el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para impulsar la recuperación económica tras la pandemia estará personificado en la nueva propuesta de presupuesto de la UE que la Comisión Europea está preparando para el periodo 2021-2027.

A juicio de la presidenta de la Comisión, el marco financiero plurianual (MFF) es la "herramienta más fuerte" que tiene la UE. "Creo que el nuevo MFF debe ser una señal muy sólida de inversiones y creo que es la mejor expresión de la solidaridad y la responsabilidad de los Estados miembros", ha expresado.

"Muchos piden ahora algo denominado 'plan Marshall'. Pienso que el presupuesto europeo debe ser ese 'plan Marshal' que diseñemos juntos como UE para la sociedad europea", evaluó.

En esta línea, Von der Leyen ha insistido en que el futuro borrador presupuestario seguirá basándose en la mismas prioridades "estratégicas" para el futuro, es decir, la descarbonización de la economía europea y la transformación digital.