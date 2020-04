Coronavirus: evacuaron a mil militares de un portaviones nuclear de EE.UU. con 100 casos

Estados Unidos evacuó a 1.000 militares del buque portaviones nuclear Theodore Roosevelt, con unas 4.000 personas a bordo, donde se han detectado casi un centenar de casos de Covid-19, informó ayer miércoles el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday.

"En el último día hemos sacado a 1.000 y va a aumentar a 2.700 hacia el viernes, y estamos haciendo test de forma extensiva", dijo Gilday en una rueda de prensa en la Casa Blanca del grupo de trabajo para el coronavirus, en la que participó el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Mark Esper, entre otros.

El caso del portaviones Theodore Roosevelt había creado polémica en los últimos días, después de que se filtrara en los medios una nota enviada por su comandante, capitán Bret Crozier, a la Flota del Pacífico de la Armada estadounidense.

Mirá también El coronavirus no da tregua en España: murieron 950 personas en las últimas 24 horas Ya se registran 10.000 víctimas fatales por la pandemia del covid-19. Con 110.000 casos, los datos de contagio se acercan a los que Italia. El punto a favor es que en este momento, España es el segundo país con mayor número de recuperados después de China.

"No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, estamos fracasando para cuidar a nuestro activo de más confianza, nuestros marineros", dijo Crozier en el texto.

Este miércoles el secretario saliente de la Armada de Estados Unidos, Thomas Modly, había informado de que el número de positivos de covid-19 en el barco había subido a 93.

En su nota, Crozier había advertido de que necesitaban una acción decisiva para salvar las vidas de la tripulación.

Hace una semana, el Pentágono confirmó que tres tripulantes del portaviones habían dado positivo en las pruebas de coronavirus; un número que aumentó hasta 25 dos días después; y desde entonces no ha hecho más que multiplicarse.

En la nota, Crozier había subrayado que la evacuación era "un riesgo necesario": "Permitirá al portaaviones y a la rama aérea volver a ponerse en marcha lo más pronto posible, al tiempo que se garantiza la seguridad de los marineros"

El buque se encuentra actualmente en puerto, en el territorio estadounidense de Guam, en el Pacífico, donde tenía programado atracar antes de que surgieran los casos de covid-19.