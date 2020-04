Bancos necesitan $ 50.000 millones más para que pymes puedan pagar sueldos

"El riesgo es que se caiga la micro pyme y no te alcance la garantía. Entonces para cubrir el 100% de la acreditación de salarios de pymes se necesita el triple de la garantía que tiene hoy Fogar, por lo cual hay que agrandar el fondo de garantía", advierte el director financiero de uno de los bancos extranjeros más grandes.

Se refiere a que la garantía estatal del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), dispuesta en las últimas horas por el Gobierno a través de un DNU, es por $ 30.000 millones. Y se necesitarían $ 50.000 millones más de garantías para que las entidades puedan darle a todas las pymes créditos al 24% anual, con tres meses de gracia y con un tope de $ 150.000 de salario bruto por empleado para que paguen sus sueldos, capital de trabajo, o para pagar aportes y contribuciones. Por eso, habría un plan para reforzar las garantías desde el mismo Fogar.

Ocurre que para las micropymes la garantía es del 100%, pero para las pyme es del 25%. Entonces los bancos no quieren arriesgarse a prestarle a la pyme por riesgo a que aumente aún más la morosidad.

Todos los sueldos acreditados por el sistema suman entre $ 150.000 millones y $ 180.000 millones, y las pymes representan alrededor de $ 80.000 millones. "No creo que te den el 100% de garantías para medianas empresas, pues ahí los bancos tienen negocios", advierten en la City.

Hay que tener en cuenta que a enero la mora del sistema de avales de SGR era del 22%, cuando el escenario económico era mucho menos desfavorable que ahora.

"La incobrabilidad es cubierta 100% por Fogar, por lo que no tienen que previsionar nada. Es difícil calcular si los $ 30.000 millones serán suficientes, pero siempre se puede ampliar o abrir el juego a Garantizar, Fogaba u otras SGR", opina un ex director del BCRA.

"Fogar viene a ser lo que las reaseguradoras hacen con la industria del seguro. El problema hoy es que muchos de los empleados de las áreas centrales de los bancos públicos no tienen la cultura del trabajo en forma remota. Entonces, no se están pudiendo hacer los comités de crédito, que tienen un proceso y todo un protocolo que requiere la firma de los directores", detalla Sebastián Bordato, director de NetFinance.

"Nuestros clientes han llamado a los bancos para acceder a los créditos del 24%, pero ninguno de ellos logró obtenerlo. Los bancos les respondieron que no están operativos aún, que les cuesta autorizarlos en forma remota y en algún caso, incluso, que al no poder cobrar comisiones por el otorgamiento, no es un instrumento que les genere rentabilidad", agrega Bordato.

Admite que los bancos públicos están muy poco operativos. "Pero si no abren difícilmente se pueda ejecutar las ideas que bajan del Ejecutivo y reguladores. Quizás sean buenas ideas, pero que no se pueden poner en práctica. La morosidad es escandalosamente alta. Cheques rechazados más por el lado de comercios que de pymes productivas", completa.

A su juicio, el cuello de botella hoy está puesto en el trabajo remoto de los bancos, principalmente en los públicos, que cuentan con menores herramientas para efectivizar los créditos que el sector pyme requiere en la gran cantidad de sucursales que tienen en el país.

Además, señala que los bancos no pueden cobrar comisión, entonces ya no les es rentable. Y pone el acento en que Fogar no es plata para las pymes, sino que son avales para cubrir pufos, tal como se denomina en la jerga bancaria a la incobrabilidad. Entonces hay un aforo.

"Seguramente el monto no es suficiente para cubrir todas las contingencias y en caso de necesitarlo, el Ejecutivo instruirá para girar más fondos. los bancos cerrados y sin incentivos de cobrar comisiones le escapan no sólo para pagar sueldos, sino para capital de trabajo. Si ampliamos a más de lo que es el sueldo es chico, ya que capital de trabajo es muy amplio", concluye Bordato.