Economista de Chicago: ¡Abajo el socialismo corporativo!

Adam Smith y sus herederos postularon que la prosperidad dependía del interés propio. Libres de buscar ganancias en mercados abiertos y en expansión, los empresarios podrían asignar los escasos recursos de la sociedad de manera más eficiente. Su éxito individual se traduciría en beneficios colectivos, no porque este fuera su objetivo original, sino por los engranajes de las interacciones del mercado. La competencia obligaría a los menos eficientes a mejorar y a aquellos que abusan de su posición por cobrar precios muy altos, a bajarlos.

Soñando mercados libres

En el mundo imaginado por los economistas, los engranajes de los mercados solo funcionan cuando hay una libertad total para que los precios de los bienes y servicios se ajusten de acuerdo con las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Los mercados garantizarían no solo la mayor eficiencia productiva, sino el uso completo y mejor de los recursos productivos. Las posibles crisis debidas al exceso (o falta) de producción podrían corregirse mediante libres cambios en los precios. El Estado tendría el papel de proteger la propiedad privada, garantizar la estabilidad monetaria y proporcionar seguridad nacional. La preservación de las libertades políticas individuales sería inseparable de la preservación del libre mercado.

La descripción anterior, por muy caricaturesca que parezca, refleja convicciones fuertemente arraigadas en muchos economistas. Estos se controlan de vez en cuando, particularmente cuando la fuerza de la realidad se impone sobre los lazos de las ideologías. La primera mitad del siglo XX fue un período notable a este respecto. Dos grandes guerras mundiales, que dejaron atrás la muerte de alrededor de 100 millones de personas, el surgimiento de regímenes totalitarios con diferentes colores ideológicos y la Gran Depresión, fueron fenómenos que sacudieron las creencias sobre la eficiencia de los mercados y su capacidad para garantizar la reproducción social per se. Esto amplificó enormemente el espacio para el avance de las reformas que permitieron la expansión de la inclusión social y la recuperación del crecimiento. El capitalismo se reinventó, para sorpresa de sus críticos y defensores por igual. El Estado amplió su papel como regulador de los mercados y proveedor de bienes y servicios.

En términos de economía, esta nueva conformación fue facilitada por la existencia de reformadores liberales con una alta capacidad de formulación teórica, particularmente el economista inglés John Maynard Keynes. Defensor de la democracia liberal y crítico del estatismo soviético, Keynes reformuló la teoría económica y demostró que el equilibrio con el pleno empleo no era un resultado garantizado, como propusieron los economistas clásicos. Por el contrario, el desempleo era una amenaza permanente, ya que los agentes económicos toman decisiones de gasto en condiciones de incertidumbre sobre el comportamiento futuro de las economías. En tiempos en que prevalece el pesimismo, crece la demanda de protección contra un horizonte tan negativo. La demanda de dinero (u otros activos líquidos y seguros) aumenta como un medio para mitigar estos temores, lo que reduce la demanda de bienes que generan empleo. Para romper el círculo vicioso del miedo futuro que genera menos gasto privado, Keynes sugiere la adopción permanente de políticas de regulación de la demanda a través del activismo estatal.

A partir de la década de 1970, la aceleración inflacionaria y el retorno del desempleo posibilitaron que la retórica neoliberal se volviese atractiva en el mundo occidental desarrollado. Desde finales de la década de 1940, intelectuales como von Mises, Hayek y Friedman venían criticando la visión keynesiana. Argumentaron que la intervención estatal solo produciría ineficiencia e inflación, que parecía ser el caso en la década de 1970. Desde entonces, las reformas estructurales antiestatales han debilitado las redes de protección social. Juntamente con el debilitamiento de los sindicatos, el relajamiento de la regulación financiera y la adopción de reformas tributarias regresivas significaron que los ingresos de trabajadores se estancaran y los del capital disparen. Como Thomas Piketty nos muestra en su exhaustiva investigación y lo admite el gurú fundamentalista de las finanzas Warren Buffett, los ricos ganaron la guerra de clases.

¿Salvando al capitalismo de los capitalistas, otra vez?

Al igual que los eventos traumáticos del siglo XX, la crisis financiera de 2007-2009, los conflictos entre Estados Unidos y China y la pandemia de Covid-19 son eventos contemporáneos que tienen el potencial de producir nuevos arreglos institucionales y de políticas públicas. Todos ellos revelan los límites que enfrenta la reproducción de la vida social cuando la mercantilización se vuelve excesiva y la capacidad del Estado existente para actuar es muy limitada. Los ecos de los trabajos de autores como Polanyi y Keynes vuelven a los analistas contemporáneos.

Esto es lo que revela en entrevista a la BBC Brasil (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52079780) el análisis del economista Luigi Zingales, profesor de finanzas de la escuela de negocios de la Universidad de Chicago. La llamada escuela de Chicago dirigió el ataque contra la regulación del capitalismo de la posguerra y sentó las bases para las reformas neoliberales implementadas en los últimos cuarenta años. Después de la crisis financiera de 2007-09, Zingales comenzó a advertir sobre la fragilidad política de defender las finanzas no reguladas. Esto se debe a que la crisis reveló, una vez más, que los mercados libres funcionarían solo para la gente común, mientras que las instituciones financieras y los ricos estarían protegidos por la mano visible del Estado. A medida que esta percepción se extiende en la sociedad, se abre espacio para una retórica populista y antiliberal.

En el caso de la pandemia de coronavirus, Zingales defiende la estrategia de aislamiento social y el uso de la lógica de la "economía de guerra". Para este fin, aunque reconoce el lado moral, utiliza un cálculo estrictamente económico: el aislamiento salva vidas y reduce los impactos económicos de la crisis. En otras palabras, el costo de vidas perdidas en la generación futura de riqueza es mayor que el costo económico a corto plazo de reducir el nivel de actividades. Zingales comienza con la estimación oficial de cuánto vale la vida humana en los Estados Unidos (un valor que varía entre u$s 7 millones y u$s 10 millones), según la Agencia de Protección Ambiental. Por lo tanto, salvar la vida de 800.000 a un millón de personas podría "salvar" el equivalente de un tercio del PBI del país, similar al de detener parcialmente el país durante tres o cuatro meses.

Zingales señala la importancia de contener los efectos de la pandemia de manera oportuna y organizada: países con gobiernos eficientes, como Corea, Taiwán y Singapur, pudieron reducir los impactos económicos y humanitarios en comparación con Italia y España que perdieron capacidad estatal. El retraso en la actuación aumenta los costos económicos. En su libro, en coautoría con Raghuram G. Rajan, "Salvando al capitalista de los capitalistas" (2003) ya había afirmado que la existencia de redes sólidas de protección social y administraciones competentes hacen que las sociedades sean más resistentes a los choques inherentes al funcionamiento de los mercados. Y son los países que las mantuvieron que están lidiando mejor con los efectos de COVI-19.

Esto es así en especial, afirma Zingales, porque el contexto actual exige un esfuerzo típico de una "economía de guerra", donde lo importante a corto plazo es vencer al enemigo. Para combatir los efectos humanitarios y económicos de COVID-19 simultáneamente defiende un programa de ingresos universal para que las familias permanezcan en sus casas. El gobierno debería preocuparse en transferir recursos de personas mayores a los más jóvenes y de los más ricos a los más pobres para compensar sus pérdidas de no trabajar y poder cubrir sus necesidades.

Pero para Zingales el paquete de contención de crisis tiende a acentuar las distorsiones distributivas anteriores, ya que enfatiza los subsidios de las empresas y no el mantenimiento de los ingresos familiares. Así, critica que si los u$s 2 billones del paquete de EE.UU. se distribuyeran completamente entre las personas, cada estadounidense tendría derecho a u$s 6.000 o u$s 24.000, en promedio por familia. Sin embargo, las medidas aprobadas por el Senado indican una inversión de las familias que es 1/20 de esa cantidad (u$s 1.200). Zingales lo califica como "un tipo terrible de socialismo corporativo". Así, al igual que tras la crisis financiera de 2007-2009, están prevaleciendo intereses privados y grupos de presión de las "grandes empresas".

Esta distorsión se vuelve aún más grave porque el confinamiento es necesario, pero insuficiente para hacer frente a los efectos de la crisis. La recuperación del nivel de actividades, empleo e ingresos exigirá una acción más eficiente y profunda por parte de los gobiernos. Y los capitalismos organizados también serán más eficientes aquí.