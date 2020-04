Coronavirus: ARBA estudia postergar el pago de impuestos patrimoniales y el plan para deudas pyme

Luego de prorrogar los pagos de Ingresos Brutos que operaban este mes, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sostuvo hoy que se analiza también una extensión para los vencimientos de impuestos patrimoniales, así como postergar el plan para las pymes, vigente hasta el 31 de mayo.

Esas medidas, explicó, forman parte del análisis diario que hace el gobierno de Axel Kicillof del impacto económico de la cuarenta, extendida ahora hasta el 12 de abril inclusive, por el coronavirus.

Sin embargo, Girard enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el alivio que necesitan los contribuyentes por la emergencia y los requerimientos de recursos por parte del Fisco bonaerense para hacer frente también a la pandemia.

En ese orden, sostuvo que la prórroga en los plazos para pagar Ingresos Brutos (tanto la tercera cuota, que pasó ahora a mayo, y la declaración jurada 2019, que pasó a junio) implican que el Fisco provincial deje de recaudar en torno a $ 4500 millones, en beneficio de 250.000 contribuyentes, entre pymes, microempresas, profesionales, autónomos y prestadores de servicios.

"Son un esfuerzo importante para la Provincia y apuntan a llevar un alivio. Es una señal, un gesto, un granito de arena, a los contribuyentes", expuso el funcionario.

Girard planteó en en esa línea se analizan postergaciones para contribuyentes de impuestos patrimoniales (la semana próxima opera el vencimiento de la primera cuota del Inmobiliario Rural, mientras en mayo figuran la segunda cuota del Inmobiliario urbano y del Automotor), así como extender el plan de regularización de deudas, cuya finalización está prevista para el 31 de mayo.

"Es todo muy dinámico, muy novedoso. Estas son reacciones ante una situación nueva que cambia todo el tiempo", manifestó el jefe de ARBA.

Pero resaltó que el Estado provincial también necesita contar con fondos dado que, por ejemplo, el "material sanitario que los médicos y las enfermeras van a usar para atender el coronavirus requieren recursos".

"Me encantaría decirle a la gente que no vamos a cobrarle hasta que termine la pandemia, pero sin impuestos, no hay ingresos y sin ingresos no se puede atender sanitariamente a la población. Por eso se busca un equilibrio delicado" en el marco actual, subrayó en declaraciones radiales.