Coronavirus: la UIA reclama postergar el pago de impuestos "hasta julio o agosto"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, señaló que las empresas del sector que permanecen cerradas por la cuarentena atraviesan complicaciones para afrontar los costos fijos mensuales ante la imposibilidad de generar ingresos.

"Las empresas llevan más de 10 días cerradas, vendieron 40% menos en marzo, no solamente complica la falta de ingresos sino cómo pagar los costos fijos, como los sueldos", señaló Acevedo en declaraciones a radio Mitre.

Y agregó: "Si esto se prolonga más, hay muchas empresas que no van a poder facturar en un tiempo largo, como ropa, juguetes y muebles, porque el consumo en estos segmentos no se va a reactivar inmediatamente después de que se levante la cuarentena."

En ese orden, señaló que sólo el 20% de las fábricas del país están activas a raíz de la cuarentena, pero advirtió que esas empresas trabajan "con problemas logísticos y de insumos".

"La industria está trabajando en alrededor del 20%. El resto está parado por el tema sanitario. Y ese 20% está trabajando con restricciones, problemas logísticos y de insumos", sostuvo el dirigente.

Además, consideró además que el pago de sueldos será otro "problema" que deberán enfrentar las industrias. "En marzo y abril, no creo que haya mayores complicaciones para cumplir con el pago de los sueldos. Pero si se extiende la cuarentena después de abril, habrá que ver cómo se resuelve la cuestión", evaluó.

Así, el titular de la UIA sostuvo que el calendario de pago de impuestos debería postergarse hasta "julio o agosto", medida que confía que el Gobierno tomará debido a la caída que se verá en los datos de recaudación de marzo y abril.

"La recaudación no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que va a caer mucho. No decimos que no haya que pagar, pero todos estos vencimientos impositivos tendrían que pasarse a julio o agosto", señaló Acevedo.

Además de sus inquietudes sobre la industria, Acevedo manifestó su preocupación por aquellos trabajadores de la economía informal que no se encuentra bancarizada.

"Hay que mantener el empleo, hay otro 40% que está en la economía informal, más difícil de ayudar. Además de los sectores esenciales que están trabajando, hay que tratar de proteger a todas las capas de la economía. Podría instrumentarse a través del celular con billeteras digitales, una proporción muy grande no está bancarizada", dijo el referente industrial.