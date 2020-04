Prorrogan los vencimientos de tarjetas de crédito al 13 de abril

El Banco Central (BCRA) prorrogó nuevamente los vencimientos de tarjetas de crédito para el 13 de abril, pero esta vez el mecanismo será distinto, que la vez anterior, ya que las entidades debitarán a quienes tienen débito automático.

El cliente que quiera prorrogar el vencimiento, sin costo adicional, deberá dar de baja el débito de la tarjeta en la misma web del banco, para impedir que lo hagan. O si ya lo hicieron el usuario tiene 30 días para pedir al banco que revierta la situación.

Por otra parte, el BCRA bajó la tasa de revolving, que es como denominan en la jerga a la financiación para quienes pagan el mínimo, del 55% al 49% anual.

Además, estableció que quienes tienen un préstamo con el banco pueden prorrogar una cuota. Por ejemplo, si deben pagar este mes la quinta cuota de un préstamo de un año, pueden no pagarla y el crédito se extiende por un mes más, bajo las mismas condiciones.

“La mora va a subir”, admite el director de uno de los grandes bancos extranjeros, y quien no pague la tarjeta no tendrá un nuevo límite de compra, porque su cupo ya estará cubierto, por lo que no podrá seguir tarjeteando.

Para Amilcar Collante, de Cesur, "la deuda se va a acumular porque la gente va a priorizar usar el poco dinero que tiene en cubrir otras cuestiones y se acumulará la pelota de endeudamiento más este interés”.

Damián Di Pace, director de Focus Market, estima que las familias argentinas, con la restricción de ingreso presente, sumarán más deudas a futuro con mayor nivel de incremento de mora e impago futuro, a pesar de la baja de tasa de interés: “Será inevitable. Veníamos de números muy altos de impago y crecerán en los próximos meses".

“La mora en tarjetas dependerá de las profundidad de crisis. El tema no va a empezar por tarjetas ni por familias, sino por empresas”, vaticina el economista jefe de uno de los bancos privados con mayor nivel de depósitos.

El analista financiero Christian Buteler señala que un dato clave a seguir será cual es el volumen que se paga todos los meses y cuánto se va a pagar a partir de hoy, “porque no es ilógico que alguien prefiera mantener liquidez antes que pagar la tarjeta en el contexto que estamos. Aunque tenga algún ahorro para pagar el 100% del resumen, pero como vienen las cosas quizás la persona prefiera quedarse con algo de este dinero para las próximas semanas, que pueden ser igual de duras que las últimas que pasaron”.

Para Buteler, la mora pegará un salto como los cheques rechazados: “Y habría que seguir cómo siguen los rechazos esta semana y la cantidad de cheques compensados. Creo que el primero crecerá y el segundo disminuirá”.