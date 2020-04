Gobierno y las empresas negocian medidas para evitar un colapso productivo

Tras las cesantías, congeladas por la conciliación obligatoria, de 1450 trabajadores en la empresa Ingeniería y Construcción de Techint, que mereció duros comentarios del presidente Alberto Fernández, crecieron las versiones de una prohibición por decreto de despidos o suspensiones de personal.

En paralelo, distintos niveles de Gobierno continuaron las conversaciones con empresarios y sindicalistas, donde se están tejiendo nuevas decisiones para sobrellevar las consecuencias de la prevención del coronavirus sobre el tejido productivo.

Ayer mismo, antes de conocerse la definición de un decreto de necesidad y urgencia, las partes trabajan para evitar un aluvión de despidos a cambio de decisiones que les permita al sector privado sostener la actividad.

Del lado empresarial insisten en que "nadie despide porque quiere", hablan de una situación excepcional, con compañías que deben hacer frente a salarios, impuestos y servicios pero que en los últimos 15 días no tuvieron ingresos.

"Hay que darle liquidez a las empresas", señaló un ejecutivo de una importante manufacturera. No es un comentario más. Ocho de cada diez industrias en el país, muchas pymes, está paralizada por la cuarentena. Con la cadena de pagos virtualmente cortada por falta de ventas, y compromisos con el personal y la AFIP, el riesgo de colapso del sistema es notorio.

"Hay cosas que hay que definir, por ejemplo cómo se liquidan los salarios de marzo", indicó Daniel Funes de Rioja, titular de Copal y voz cantante de la Unión Industrial Argentina en materia laboral. El punto es que según la Resolución 219 del 20 de marzo, los días no trabajados se liquidaban como no remunerativos pero "después salió una rectificatoria donde no dice nada de esto", explicó.

Además, las horas extras trabajadas en los sectores habilitados -por la fuerte reducción de personal en poblaciones de riesgo- se pagaban con reducción del 95% del aporte patronal, pero ahora no se sabe cómo queda.

Son temas que les urge, lo mismo que la necesidad de implementar un amplio seguro de desempleo, en lugar de un mecanismo indemnizatorio, como planteó el propio Funes de Rioja ayer en declaraciones a Radio Continental. "Frente al coronavirus tiene que haber mecanismos para proteger al trabajador y su familia y no perjudicar al aparato productivo", señaló el dirigente empresarial.

En la UIA hay mucha preocupación por el pago de haberes esta semana. "Está la línea al 24% para el pago de salarios, pero su implementación será muy difícil", señaló un miembro de la conducción de la gremial empresaria.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa coincide. "Para acceder a esa línea las pymes tienen que tener una carpeta abierta en el banco en que pagan la nómina salarial, hoy no hay posibilidad de ingresar ninguna carpeta", señaló una fuente de la entidad.

Los industriales insisten en postergar compromisos impositivos, a pagar durante este mismo año, una vez que la economía se ponga en marcha.