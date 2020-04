FT: Una manera efectiva y no costosa de ayudar a los emergentes en la lucha contra el Covid-19

"Es simple. ¡Apagá y reiniciá!" Probablemente uno haya escuchado esa temida frase proveniente del departamento de sistemas más veces de lo que se puede soportar. Pero ahora se recomienda esa misma receta a escala global. Los epidemiólogos de todos lados convencieron a los líderes políticos de que pulsen y suelten el botón de encendido de sus economías nacionales.

Un problema obvio es que las economías tardan más en reiniciarse que las computadoras. Y, con suerte, el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad. Pero este problema es particularmente grave en el mundo en desarrollo -un hecho que el mundo desarrollado no puede ignorar dado que, si no lo enfrenta, tendrá una segunda ola pandémica. Sin embargo, si las autoridades actúan con rapidez, puede haber una solución económicamente eficaz.

En el mundo desarrollado, la paralización de actividades está diseñada para "achatar la curva" del brote. Para contrarrestar la masiva recesión que de lo contrario se produciría -"achatar la curva" del shock económico- , los gobiernos pusieron en marcha estímulos económicos sin precedentes. Si bien no están coordinados, esos paquetes son enormes.

Sin embargo, achatar esas curvas es más complicado en las economías emergentes. Por un lado, las cuarentenas ponen en peligro los ingresos de la mayoría de los trabajadores informales que integran gran parte de sus fuerzas laborales. ¿Podrán India y Paquistán encerrar a una quinta parte de la población mundial? Cerrar las puertas en los barrios pobres, donde las familias suelen vivir en un sólo ambiente, podría propagar más el virus, y no menos.

Además, para los gobiernos del mundo en desarrollo es más difícil financiar un estímulo económico apuntado a sostener a las personas y empresas en cuarentena hasta que pase el virus. La mayoría de los gobiernos no pueden tomar crédito a tasas de interés bajas.

Para complicar más las cosas, existe una tercera curva que hay que achatar -las inminentes crisis de balanza de pagos que ponen en peligro los esfuerzos de los gobiernos del mercado emergente por aplanar las otras dos curvas.

Los flujos de salida de las carteras de inversiones superan los u$s 80.000 millones, casi cuatro veces la cifra registrada durante la crisis financiera de 2008. Los precios de las materias primas también se derrumbaron a niveles no vistos desde principios de los setenta. Eso colocó a varios países al borde de una crisis de balanza de pagos. No sólo el Líbano, Ecuador o Zambia tienen problemas para hacer frente a los pagos de deuda externa. Se sumarán más si se mantiene la situación actual.

¿Qué se puede hacer? La Reserva Federal de Estados Unidos duplicó, respecto de los niveles de 2008, la magnitud de las líneas de canje de dólares que puso a disposición de los bancos centrales del mercado emergente. El FMI y el Banco Mundial también trabajan para aliviar la deuda de los más pobres. Sin embargo, demasiados países están quedando afuera. La suma de los recursos propuestos es ínfima comparado con lo que se necesita.

El FMI debería tomar prestada la idea recientemente anunciada por la Fed que apunta a evitar que los problemas de liquidez se transformen en problemas de solvencia. Al igual que la Facilidad de Financiación de Títulos Comerciales y la Facilidad de Crédito Corporativo del Mercado Secundario, el fondo podría crear un Vehículo de Inversión Especial (SIV) que garantice los servicios de la deuda nominados en moneda extranjera de todos sus miembros emergentes (excepto China) con vencimiento hasta fines de 2021. Cada país que participe del programa abriría una cuenta recaudadora especial en la que el FMI desembolsaría los fondos.

La magnitud de este compromiso sumaría en total menos de u$s 200.000 millones, una quinta parte de la actual capacidad de préstamo ociosa del FMI y menos del 5% de los recursos comprometidos por Estados Unidos para lidiar con el coronavirus en su país. Más importante aún, sus efectos serían inmediatos y universales, a diferencia de muchas herramientas del FMI. De ser necesario, el SIV podría ampliarse a u$s 300.000 millones y cubrir también los vencimientos de capital corporativo no financiero. El riesgo de default y el consiguiente contagio desaparecerían de la noche a la mañana.

Una pregunta que surgirá es si eso no es equivalente a regalar dinero a los países menos disciplinados. Pero recordemos que esta crisis no la provocaron ni los políticos imprudentes ni los inversores codiciosos. Otra duda será si no es demasiado costoso. La historia nos enseña que cuando se trata de un riesgo sistémico, no hay nada más caro que ser lento. También hay cuestiones prácticas, como si tal SIV forma parte de la caja de herramientas del FMI. Hazlo realidad si no sucede. Las restricciones de cupo tampoco se interpusieron en el camino de otras emergencias recientes, como Ucrania y Grecia.

Claramente, este enfoque no resolverá todos los problemas financieros que pronto tendrán los mercados emergentes. Pero hay una enorme capacidad ociosa para lidiar con esos casos mediante los métodos más tradicionales del FMI.

La necesidad de actuar es urgente. Una pandemia como la del coronavirus no desaparecerá por completo hasta no ser eliminada en todas partes. ¿Cuál es el propósito de las instituciones financieras internacionales como el FMI si no pueden brindar ayuda a quienes más lo necesitan en una crisis internacional verdaderamente masiva?

Traducción: Mariana Oriolo