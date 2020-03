Coronavirus: 10 gráficos sobre la crisis en los mercados y el impacto fuerte sobre la Argentina

A un mes y medio del techo de mercado en febrero pasado, Wall Street y los inversores globales continúan ajustando proyecciones económicas a la baja. Los inversores buscaron cobertura de manera desesperada durante el último mes, mientras caían las acciones. El dólar en los mercados emergentes funcionó como cobertura mientras se desplomaron las acciones y los bonos. Subió el riesgo país de los países emergentes y se evidenciaron fuertes devaluaciones. Todo esto para la Argentina hace que se complique aun mas las perspectivas para la deuda y para la economía. Fondos de inversión revisaron a la baja sus proyecciones económicas para 2020.

El mercado global sigue absorbiendo los efectos negativos que el coronavirus podría generar en la economía en los próximos meses. El parate económico abrupto implicaría serias complicaciones para países desarrollados así como los países emergentes. La crisis es sistémica y si bien aun no hay datos económicos precisos, los mercados están dando señales de que los problemas que se vienen en el corto plazo son bastante preocupantes.

Las medidas de aislamiento que están implementando todos los países del mundo hace que la economía se detenga de manera abrupta. Tanto la oferta como la demanda se van a pique dado que la gente esta siendo obligada a quedarse en su casa para evitar contagios. A nivel económico, es esperable que el mundo vaya camino a un escenario recesivo.

Primero datos económicos

El primer dato que encendió fuertemente las luces de alarma fueron la histórica disparada de las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos. A estos datos hay que sumarles algunos datos económicos en china, junto con el deterioro de la confianza de los inversores y consumidores en la Unión Europea, los cuales muestran caídas abruptas debido a la crisis del coronavirus.

Concretamente, las cifras publicadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para la semana que finalizó el 21 de marzo indicaron que los reclamos iniciales de desempleo ajustados por estacionalidad bajo los programas estatales aumentaron a 3.28 millones

Por otro lado, las ventas minoristas en China cayeron un 20,5% interanual (a / a) en el período de enero a febrero, lo que refleja el impacto de las medidas tomadas en respuesta a Covid-19. Los analistas de Schroders remarcan que el indicador no ha tenido nunca un registro negativo en los últimos 20 años.

Craig Botham, economista senior de mercados emergentes de Schroders, dijo que dondequiera que miremos en la economía china, vemos descensos de dos dígitos y remarcó que el Covid-19 plantea un fuerte viento en contra.

“Particularmente afectado, como era de esperar, ha sido el consumo. Las ventas online se mantuvieron mejor que las ventas minoristas, con una disminución del 3% interanual, pero esto sigue siendo una desaceleración significativa respecto del aumento de dos dígitos registrado en 2019", señaló.

Caídas del mercado

Si bien ya hay algunos datos económicos, el mercado se estuvo anticipando y desde mediados de febrero las acciones cayeron de manera estrepitosa y con una velocidad sin precedentes. De hecho, Wall Street entró cayó mas de un 20% en menos de 21 ruedas, lo que lo coloca en el mercado bajista más rápido de la historia.

Todos los sectores americanos se encuentran bajo fuerte presión, con caídas que promedian el 25% y con casos en los que las perdidas superan el 48% como el caso del sector energético (golpeado por el petróleo) y el sector aerocomercial (golpeado por el cierre de vuelos internacionales y regionales a nivel global) que pierde un 52% desde su pico previo.

Alex Tedder, director y CIO de Global y US Equities, dijo que la volatilidad elevada no es inusual durante la interrupción geopolítica y, sin duda, continuará.

Por el momento, los movimientos del mercado reflejan el miedo a lo desconocido, así como el deterioro del entorno económico y las expectativas de crecimiento. Por ello, se está aplicando un estímulo monetario y fiscal sin precedentes para apoyar la actividad económica”, comentó.

Por su parte, los analistas de Grupo SBS agregaron que si bien inicialmente se esperaba un impacto económico más limitado, a medida que se expandió al virus, las perspectivas se deterioraron.

“El coronavirus nació como un shock de oferta que ponía en riesgo a las empresas que tuvieran que sostener sus estructuras de costos sin poder producir ni vender. Inicialmente se esperaba que la economía global se enfriara en el primer trimestre y que quedara concentrado en Asia. No obstante, el escenario cambió drásticamente a medida que el virus fue avanzando entre continentes. Los inversores aceptaron que el impacto global será profundo y el principal temor pasó a ser un ascenso del desempleo y un desplome de la inversión, transformando al coronavirus en un shock de demanda”, explicaron.

Búsqueda de cobertura

Desde que los índices de Wall Street alcanzaron su techo el 19 de febrero pasado hasta la actualidad, las acciones cayeron más de un 20% en promedio. En esa misma línea, la tasa de los bonos del tesoro evidenciaron una brutal caída de 160 puntos básicos en el tramo corto, 135 a un año, 85 puntos básicos a 10 años y 70 puntos básicos a 30 años.

Toda la curva se desplazó hacia abajo. Es decir, cuando el precio del bono sube, la tasa baja. Semejante caída implica un rally histórico de los bonos del tesoro y un desplome de las tasas de interés. Dada la incertidumbre, los bonos del tesoro de más corto plazo fueron los más buscados y por ello es que las tasas colapsaron a niveles debajo de cero. Actualmente, los bonos del tesoro de 1 a 3 meses rinden 0,01% y llegaron a rendir -0,03% lo que implica que, quien compra ese bono, al vencimiento se asegura una pérdida de dinero en la inversión.

Desde Grupo SBS agregaron que, mientras se espera una recesión global, los inversores huyeron de los activos de riesgo desatando fuertes correcciones en los mercados, un notable ascenso de volatilidad y un profundo deterioro de las condiciones financieras.

“En este marco, los gobiernos lanzaron grandes paquetes de estímulo fiscal y monetario orientados a contener tanto a la oferta como a la demanda, buscando ganar algo de tiempo mientras se resuelve un problema que en realidad depende de la medicina. Los principales Bancos Centrales salieron al rescate con grandes inyecciones de liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados y sostener el crédito a empresas y familias, tratando de evitar problemas en la cadena de pagos y un colapso de la demanda.”, dijeron.

Impacto en emergentes

En este contexto, los inversores vieron en los mercados emergentes como un eslabón débil dentro por lo que decidieron eliminar posiciones en dichos activos y buscar coberturas. Esto genero una caída importante en las acciones de emergentes, así como también en sus bonos y un rally del dólar en dichos mercados. El deterioro de las condiciones económicas globales impacta de manera domestica en dichos países, lo que implica complicaciones para el pago de su deuda.

En un informe elaborado por los analistas de Criteria remarcaron como los seguros contra default de países de la región y de mercados emergentes subieron fuertemente en el último mes.

“El parate súbito de los grandes motores globales como EE.UU y China propinaron un shock a nivel global, con consecuencias negativas en los mercados emergentes. El flujo de salida de capitales en emergentes duplica el visto en la crisis subprime del 2008, con cerca de u$s 70.000 millones en rescates de fondos de bonos y acciones dedicados a esos mercados”, sostuvieron.

Se observa que mientras los activos de riesgo de mercados emergentes caían, el tipo de cambio sube. El dólar en Brasil, en Rusia, Colombia, México muestra una fuerte suba de 20% hasta el 30%. En la misma línea, las acciones de emergentes, los bonos en dólares y en moneda local registran caídas de 24%, 16% y 14% respectivamente.

Impacto en Argentina

En cuanto al impacto local, el hecho de que Argentina este inmersa en un proceso de reestructuración de su deuda hace que el contexto sea más complejo. La actualidad financiera global más volátil e incierta hace que el futuro de la deuda argentina se vea comprometida y por ende, también la economía.

Nicolás Max, director de Asset Management de Criteria afirmó que en este contexto, la posición de Argentina para renegociar su deuda se vuelve automáticamente más compleja a la vez que se espera un escenario macro y fiscal mucho más débil que hace un mes, con complicaciones adicionales en el frente externo.

“El impacto de la crisis ha tenido particular daño en bonos emergentes, poniendo en riesgo la intención de Argentina de reestructurar este mes unos u$s 68.800 millones en deuda soberana bajo riesgo de default En este complejo escenario, con riesgo de crédito al alza para emergentes, el retorno que los bonistas le demandarán a la nueva deuda argentina es ahora mayor que hace un mes. Los inversores ahora proyectan una tasa de rendimiento (exit yield) mayor para los nuevos bonos argentinos, lo que lastima el valor presente de la aun no revelada oferta de canje. Asimismo, la posición fiscal, externa y macroeconómica del país se verá deteriorada notablemente como consecuencia de la crisis”, anticipó Max.

Por su parte, Los analistas de Grupo SBS explicaron que se han dado un cambio de incentivos de cara a la reestructuración de la deuda en dólares, con varias razones apuntando a un aumento considerable de la probabilidad de default.

“Primero, pagar los vencimientos de deuda es muy costoso cuando que-dan tan pocas reservas. Segundo, será más difícil alcanzar objetivos fiscales atractivos para los inversores. Tercero, el aumento de los spreads emergentes eleva el exit spread de Argentina, reduciendo el atractivo de ofertas que antes parecían viables. Cuarto, los precios descuentan un default y esto eleva el riesgo de que los bonos pasen a manos de jugadores con posiciones más agresivas”, alertaron.

Proyección económica local revisado a la baja

Finalmente, en cuanto al impacto económico, distintos analistas del mercado ha revisado a la baja sus proyecciones debido a las consecuencias negativas que esta generando el coronavirus y el parate total de la economía.

Los analistas de Consultatio revisaron a la baja sus proyecciones económicas para Argentina para este 2020. Desde la compañía remarcaron que, a grandes rasgos, el nuevo contexto global y la respuesta del gobierno implicará un menor crecimiento del PBI, una ampliación del déficit primario y un ajuste al alza del tipo de cambio.

“Esperamos una caída del 3,6% del PBI para 2020 contra una caída de 1,2% que esperábamos previamente. Los efectos de la cuarentena se traducirán en una caída fuerte de la demanda. Una caída mayor en los ingresos reales de los consumidores y una mayor tracción de exportaciones completan un panorama muy negativo, solamente compensado por cierto impulso fiscal y ajuste en las importaciones”, alertaron.

Por su parte, desde Quinquela Fondos también revisaron a la baja su perspectiva de crecimiento para este 2020.

“De acuerdo con un análisis sectorial realizado, podemos esperar una caída acumulada en el año del orden del 3,5%. Esto asume que algunos sectores mantienen su producción (agro, alimentos, comercio minorista de alimentos, salud, etc). En tanto sufren un freno abrupto en su ritmo de actividad (construcción, algunas actividades de servicios, entre otros). La caída del 3,5% de la actividad es muy fuerte y afecta a la recaudación tributaria”, advirtieron.

Según el análisis de la compañía, el fisco deberá enfrentarse a una combinación de menor recaudación y fuerte aumento del gasto.

“Esto implica que el Resultado Primario será fuertemente deficitario, es más el reporte del FMI ya esperaba un déficit de 1,6% del PBI, cifra que aumentará en el marco de la crisis sanitaria. Si a eso se suman los intereses en pesos que se debe pagar por la deuda, la emisión monetaria necesaria para cerrar el año será superior a 3% del PBI (menor recaudación, mayor gasto y pago de intereses en pesos)”

Finalmente, desde Grupo SBS también esperan una mayor caída del PBI para este año y revisaron su proyección de crecimiento para este año a la baja.

“Esperamos un fuerte impacto sobre la actividad económica con los datos de marzo mostrando una paralización económica y los de abril probablemente también. La actividad comenzaría a normalizarse en mayo a junio, mostrando un mejor desempeño a partir del tercer trimestre. Sobre esta base, recortamos nuestra proyección de crecimiento para este año desde una contracción de 1,75% a una de 4,50%”, proyectaron..