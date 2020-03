Coronavirus: para la OMS, si colapsan los sistemas sanitarios suben "drásticamente" las muertes prevenibles

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los colapsos en el sistema sanitario debido a la pandemia del coronavirus pueden "aumentar drásticamente" las muertes de pacientes con otras enfermedades.

"La pandemia de Covid-19 está ejerciendo presión sobre los sistemas de salud de muchos países. El rápido aumento de la demanda de instalaciones y profesionales sanitarios amenaza con dejar algunos sistemas de salud sobrecargados e incapaces de funcionar eficazmente. Los brotes anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud están colapsados, las muertes por enfermedades prevenibles y tratables con vacunas aumentan drásticamente", alertó en conferencia de prensa.

Por eso insitió en que si bien los sistemas sanitarios de todo el mundo se encuentran "en medio de una crisis", los servicios de salud esenciales "deben continuar". En este contexto, la OMS publicó una guía para ayudar a los países a equilibrar las exigencias de responder directamente al coronavirus, manteniendo al mismo tiempo los servicios de salud esenciales. Entre otras cosas, el manual detalla cómo establecer y gestionar centros de tratamiento del coronavirus y a la vez mantener los servicios esenciales. Entre otras cosas, aconseja la instalación de triaje en los centros de salud utilizando un edificio específico o en hospital de campaña, instalaciones comunitarias para atender a pacientes leves, y un centro de tratamiento, reutilizando las salas de un hospital o todo el hospital, o estableciendo uno nuevo de campaña.

Además, Tedros destacó que los países de bajos y medianos ingresos de África, Asia y América latina, debería ser seguidos con "especial atención".

Por último, Tedros –que se mostró muy agradecido por las donaciones al Plan Estratégico de Preparación y Respuesta del Covid-19 de la OMS, que ya recaudó u$s 622 millones– cerró su mensaje refiriéndose a la importancia de la humildad: "El Covid-19 nos recuerda lo vulnerables que somos, lo conectados que estamos y lo dependientes que somos unos de otros. En medio de una tormenta así, las herramientas científicas y de salud pública son esenciales, pero también lo son la humildad y la amabilidad. Con solidaridad, humildad y asumiendo lo mejor de cada uno, podemos y lo superaremos juntos".

La situación en Italia

"Deberíamos empezar a ver una estabilización, los casos que estamos viendo ahora reflejan la exposición de hace dos semanas", dijo Michael Ryan (director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de las OMS) sobre la situación en Italia, donde en las últimas 24 horas murieron 812 personas (11.591 en total) por coronavirus.

"Esperamos que Italia y España estén llegando a ese punto, pero el virus no desaparecerá solo, necesita ser removido a través de iniciativas de salud públicas", advirtió Ryan, aunque ponderó las cuarentenas y estrictas medidas que se han tomado en las útlimas semanas.

Italia –que se convirtió en el epicentro de la pandemia, luego de que el número de nuevos casos comenzara a descender en China– ya tiene 101.739 casos postivos por Covid-19, cifra sólo superada por Estados los Unidos (148.089).

"No se ha demostrado el efecto de una drogra contra el Covid-19"

Si bien ya son varios los países que están en carrera para lanzar la vacuna contra el Covid-19, deberá pasar como mínimo un año antes de que un producto pueda ser lanzando al mercado, por lo que en varios lugares se está empezando a probar si los pacientes de coronavirus responden a medicamentos como la cloroquina, hidroxicloroquina o azitromicina, entre otros. Sobre esto, Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de las OMS, aclaró: "No se ha demostrado el efecto terapéutico de una droga contra el Covid-19. Sin embargo, hay una serie de drogas que se han mostrado prometedoras ya sea en el tratamiento de otros coronavirus como el SARS, en la lucha contra el VIH o en otras situaciones. Hay algunos datos preliminares de estudios no aleatorios, estudios de observación que indican que algunos cócteles de drogas pueden tener un impacto". Sin embargo advirtió que la información que se ha obtenido hasta ahora proviene de análisis no estadirizados, por lo que aún no cuentan con datos concluyentes sobre ese tipo de medicamentos.

"Es muy importante que sigamos acelerando la aplicación de los ensayos de control aleatorios que ya han comenzado en todo el mundo", exolicó Ryan y agregó: "También es muy importante que no se dé una situación donde las personas, que necesitan esas drogas para el tratamiento de otras enfermedades, no puedan tener acceso a ellas porque las personas simplemente las están comprando masivamente".

Alerta Sanitaria: el serivcio gratuito de la OMS en WhatsApp

La OMS y Facebook lanzaron Alerta Sanitaria, un servicio gratuito de información sobre el coronavirus para los usuarios de WhatsApp que ya está disponible en español. Para acceder a este servicio, solo hay que enviar un mensaje con la palabra 'Hola' al +41 22 501 76 90 para comenzar la conversación.También está disponible el Centro de Información del Coronavirus de WhatsApp en la web whatsapp.com/coronavirus.